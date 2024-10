Neue Umleitung: Der A 81-Zubringer bei Murr wird ab Montag ganz gesperrt

1 Der Autobahnzubringer zwischen Murr und Pleidelsheim wird für etwa drei Wochen voll gesperrt. Foto: Werner Kuhnle

Die Baustelle am Autobahnzubringer zwischen Murr und Pleidelsheim tritt am Montag, 28. Oktober, in eine neue Phase. Die Umleitungen ändern sich.











Wer bei Pleidelsheim auf die Autobahn 81 will, muss von kommenden Montag, 28. Oktober, etwa drei Wochen lang bis Montag, 18. November, veränderte Umleitungen beachten. Der Grund sind die Abschlussarbeiten der Brückensanierung. Die wichtigeste Änderung diesmal: An der Anschlussstelle Pleidelsheim geht es nicht mehr in Fahrtrichtung Heilbronn weiter, sondern nur noch nach Stuttgart. Außerdem wird der gesamte Autobahnzubringer zwischen Pleidelsheim und Murr gesperrt, teilt die Autobahn GmbH mit.