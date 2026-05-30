Neue Umfrage: Chance oder Risiko? So stehen die Deutschen zu KI bei Finanzfragen

Künstliche Intelligenz kann in Finanzfragen vieles leisten, etwa bei der Geldanlage oder der Analyse von Risiken. Doch wie offen sind die Deutschen für KI als Finanzberater?
Mittlerweile ist die Künstliche Intelligenz (KI) in vielen Bereichen des Lebens zu finden, auch im Finanzsektor. Aber würden sich die Deutschen in Geldangelegenheiten von einer KI beraten lassen? Oder stehen sie der Technologie diesbezüglich eher kritisch gegenüber? Dieser Frage ist der Digitalverband Bitkom in einer kürzlich veröffentlichten Erhebung nachgegangen. Im Auftrag des Verbands wurden 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt.