Neue TV-Rechte: Zwei US-Sender zeigen ab 2027 die Champions League im TV

Überraschung bei der TV-Rechtevergabe der Champions League: Der US-Sender Paramount+ kommt neu hinzu, Amazon bleibt dabei. DAZN verliert den Poker, sichert sich jedoch andere Rechte.
Für die Live-Übertragungen der Champions League benötigen Fußballfans ab 2027 erneut mehrere Abonnements. Die UC3 hat als Gemeinschaftsunternehmen von UEFA und European Football Clubs (EFC) Medienrechte für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 an die US-Sender Paramount+ und Amazon verkauft. Das bestätigte als erste der beteiligten Parteien Amazon Prime Video.