Das ZDF schickt eine neue True-Crime-Reihe ins Rennen: "XY Spuren des Verbrechens". Moderatorin Helene Reiner geht in sechs Folgen ungelösten Fragen aus früheren "Aktenzeichen"-Livesendungen nach - unterstützt von Kriminalist Fabian Puchelt.
Das ZDF baut seine "XY"-Marke weiter aus. Am 6. Mai läuft mit "XY Spuren des Verbrechens" eine neue True-Crime-Doku-Reihe um 19:25 Uhr im Hauptprogramm. Durch die sechs Folgen führt Moderatorin und Journalistin Helene Reiner. In der ZDF-Mediathek stehen die jeweiligen Episoden bereits ab 10 Uhr am Sendetag bereit, wie der Sender in einer Pressemitteilung mitteilte.