Neue Trendstudie enthüllt Reisemotive: Von Sport-Explorern und Bauernhofliebhabern

Urlaub mit Tiefgang statt oberflächlichem Sightseeing: Ein aktueller Reisetrendreport zeigt, was Reisende 2026 bewegt. Von nachhaltigen Destinationen über lokale Sportveranstaltungen bis hin zu gemeinsamen Leseabenden in Ferienunterkünften - die Urlaubsmotive werden vielfältiger und authentischer.
Was treibt Reisende an, wenn sie ihre Koffer packen und neue Ziele erkunden? Der aktuelle Reisetrendreport "Unpack '26" von Expedia und FeWo-direkt gibt Antworten darauf und prognostiziert die kommenden Urlaubstrends für 2026. Die Studie, basierend auf einer weltweiten Befragung von 24.000 Reisenden und der Analyse von Suchanfragen, zeigt: Authentische Erlebnisse und Entschleunigung stehen im Mittelpunkt.