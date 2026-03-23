Neue Transitgebühr: Schweiz plant neue Abgabe für Autofahrer – wer nicht übernachtet, muss zahlen

Die Urlaubsfahrt nach Italien könnte bald teurer werden. Die Schweiz will von deutschen Autofahrern, die das Land nur durchqueren, eine Transitgebühr verlangen.
Die Autobahnvignette für die Fahrt durch die Schweiz kostet 40 Franken (44 Euro) im Jahr, künftig könnte noch eine Transitgebühr von 21 Franken (23 Euro) hinzukommen – und zwar pro Fahrt. Der Schweizer Nationalrat hat jetzt eine entsprechende Gesetzesinitiative gebilligt. Demnach sollen Autofahrer, die das Land nur durchqueren und nicht übernachten, künftig zur Kasse gebeten werden. In Urlaubszeiten, so der Plan, könnte die Gebühr sogar nach höher liegen.