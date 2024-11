Wenn Horst Graef, der Geschäftsführer der Stadtwerke Calw, über sein Lieblingsprojekt spricht, sprüht er nur so vor Begeisterung. „Lebenswelten vernetzen“, unter diesem Motto will er die Mobilität insbesondere im ländlichen Raum neu und nachhaltig aufstellen.

Vor fünf Jahren ist dazu die Deer GmbH mit Sitz in Herrenberg gegründet worden. Die hundertprozentige Tochter der Stadtwerke (Energie Calw) ist laut eigenem Bekunden mehr als nur ein Carsharing-Angebot. „Unser Anspruch ist, Kunden eine flexible Mobilität von A nach B zu ermöglichen, sicher, preisgünstig, CO2-frei und flexibel“, sagt Graef und verspricht: „Wir bringen E-Carsharing auch in die kleinste Kommune, da wir davon überzeugt sind, dass Mobilität für jeden zugänglich sein muss.“

Lesen Sie auch

Nachhaltige Energielösungen für Waiblingen

Ob Waiblingen zu den kleinsten Kommunen zählt, sei dahingestellt, aber der Diplom-Ingenieur und Teile seiner Mannschaft sind bei der ersten Veranstaltung der im Frühjahr neu gegründeten Gesellschaft für Nachhaltige Energielösungen Waiblingen (NEW) aus genau diesem Grund zu Gast gewesen.

Die NEW setzt auf die Schwarzwald-Firma mit dem Hirsch in Namen und Logo als Kooperationspartner, um Carsharing mit einer rein elektrisch angetriebenen Flotte in Waiblingen ins Rollen zu bringen. Neben Vertretern aus Stadtverwaltung, Gemeinderat und Immobilienwirtschaft hat das bei der Auftaktveranstaltung im Waiblinger Bürgerzentrum auch die Staatssekretärin im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, Elke Zimmer, interessiert.

Strategische Antwort auf eine EU-Richtlinie

Die NEW GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Waiblingen. Ursprünglich war die Ausgründung eine strategische Antwort auf eine EU-Richtlinie, die den Stadtwerken Waiblingen vom kommenden Jahr an den direkten Betrieb von Elektro-Ladesäulen erschwert hätte. Doch ihre Aufgabe geht weit über den Betrieb von Ladeinfrastruktur hinaus. Neben dem Carsharing für Jedermann will die NEW zusammen mit Deer auch umfassende E-Mobilitätskonzepte für Wohnquartiere, Tiefgaragen oder Parkhäuser entwickeln. Erste Erfahrungen wurden damit bereits auf dem ehemaligen Klinikareal in Waiblingen sowie in Korb und Kernen gesammelt.

Zudem spielt der Ausbau erneuerbarer Energien eine zentrale Rolle. „Wir sind bei den Bemühungen der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden, gewissermaßen der Premiumpartner“, sagt Christian Renner, der neben Holm Hasenbach Geschäftsführer der NEW GmbH ist. Bei den Stadtwerken sind diese in leitender Funktion für die Dienstleistungen beziehungsweise EDV zuständig. Als jüngstes Projekt hat die NEW eine 225 Kilowatt Peak starke Photovoltaikanlage auf dem Dach der Staufer-Gemeinschaftsschule fertiggestellt. Für das kommenden Jahr hat man sich Projekte mit einem Gesamtvolumen von 400 Kilowatt vorgenommen.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung verbunden

Abteilungen für Nachhaltigkeit seien bei den Energieversorgern zwar längst gang und gäbe, räumt Frank Schöller, der Geschäftsführer der Stadtwerke Waiblingen, ein. Der Clou bei der jetzt gegründeten Tochter sei hingegen, dass sie Nachhaltigkeit und Digitalisierung verbinde. So soll noch ein weiteres Tätigkeitsfeld sein, Kommunen und Unternehmen bei ihrem Energiemanagement zu unterstützen. Die NEW beziehungsweise die Stadtwerke vernetzen alle Zähler von Strom, Wasser und Gas so, dass auf einem Computer-Cockpit auf einen Blick Aufschluss über Verbräuche, Unregelmäßigkeiten oder Leckagen ersichtlich sind.