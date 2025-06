Neue Tierart in der Wilhelma: Im Stuttgarter Zoo leben jetzt wilde Kamele

1 Die neuen Vikunjas im Stuttgarter Zoo. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

In der Südamerika-Anlage des zoologisch-botanischen Gartens in Stuttgart leben nun Vikunjas anstelle der Alpakas. Die Wilhelma verfolgt mit den Neulingen einen Plan.











Seit kurzem hat die Wilhelma eine neue Tierart: In den Stuttgarter Zoo sind vier Vikunjas eingezogen, die in der Südamerika-Anlage in der Gesellschaft von Nandus, Pampashasen und Großen Ameisenbären leben. Dafür wurden die Alpakas an andere Haltungen abgegeben, um Platz für die Vikunjas zu schaffen, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann berichtet.