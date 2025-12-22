Neue Tiefststände: Schwache Wirtschaft bremst Nachfrage nach Rohstoffen

Weniger Nachfrage, neue Tiefststände: Die heimische Rohstoffförderung ist weiter eingebrochen. Und auch aus dem Ausland wird weniger importiert. Grund ist vor allem die schwache Konjunktur.
Hannover - Die schwache Wirtschaftslage lässt den Rohstoffbedarf der deutschen Industrie immer weiter sinken. Im vergangenen Jahr gingen sowohl die Produktion im Inland als auch der Import von Rohstoffen erneut zurück, wie die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover berichtet. Die Inlandsförderung mineralischer Rohstoffe erreichte mit 475 Millionen Tonnen sogar einen neuen Tiefststand. Im bereits schwachen Vorjahr waren es 534 Millionen Tonnen gewesen.