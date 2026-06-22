Die Formel 1 ist auch weiterhin im Free-TV zu sehen: Nach Monaco und Barcelona zeigt RTL gemeinsam mit Sky Sport in dieser Saison vier weitere Grand-Prix-Wochenenden live. An fünf weiteren Wochenenden gibt es zusätzlich einzelne Sessions.
Gute Nachrichten für Anhänger des Rennsports: Nach Übertragungen aus Monaco und Barcelona zeigt RTL gemeinsam mit Sky Sport in dieser Saison vier weitere Grand-Prix-Wochenenden im Free-TV, jeweils mit Qualifying und Rennen. An fünf zusätzlichen Wochenenden überträgt der Kölner Privatsender einzelne Sessions, entweder das Qualifying oder das Sprint-Rennen. An allen übrigen Rennwochenenden läuft die Sky-Sport-Übertragung des Qualifyings oder Sprint-Rennens auf RTL+, wie am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.