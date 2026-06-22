Die Formel 1 ist auch weiterhin im Free-TV zu sehen: Nach Monaco und Barcelona zeigt RTL gemeinsam mit Sky Sport in dieser Saison vier weitere Grand-Prix-Wochenenden live. An fünf weiteren Wochenenden gibt es zusätzlich einzelne Sessions.

Gute Nachrichten für Anhänger des Rennsports: Nach Übertragungen aus Monaco und Barcelona zeigt RTL gemeinsam mit Sky Sport in dieser Saison vier weitere Grand-Prix-Wochenenden im Free-TV, jeweils mit Qualifying und Rennen. An fünf zusätzlichen Wochenenden überträgt der Kölner Privatsender einzelne Sessions, entweder das Qualifying oder das Sprint-Rennen. An allen übrigen Rennwochenenden läuft die Sky-Sport-Übertragung des Qualifyings oder Sprint-Rennens auf RTL+, wie am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.

Zwei Teams in der Boxengasse RTL hat Sky am 1. Juni übernommen und Qualifying und Rennen aus Monaco ausgestrahlt. Auch für die nächsten Läufe werden die On-Air-Teams beider Sender Seite an Seite in der Boxengasse stehen. Bei RTL führt die bewährte Mannschaft um Moderator Florian König durch die Übertragungen, an seiner Seite stehen Kommentator Heiko Wasser, die Experten Günther Steiner und Christian Danner sowie die Streckenreporter Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks. Für Sky Sport sind Moderator Peter Hardenacke, Kommentator Sascha Roos, die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie Streckenreporterin Sandra Baumgartner im Einsatz.

Frank Robens, Executive Vice President Sports bei RTL Deutschland, wird dazu mit den Worten zitiert: "Die Kombination aus bekannten Persönlichkeiten von RTL und Sky vereint unterschiedliche Perspektiven, langjährige Erfahrung und umfassende Formel-1-Expertise mit klarem Mehrwert für die Fans."

Die nächsten Termine

Konkret zeigt RTL folgende Rennwochenenden: 18./19. Juli Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps),

22./23. August Großer Preis der Niederlande (Zandvoort), 12./13. September Großer Preis von Spanien (Madrid) sowie 21./22. November Großer Preis von Las Vegas. Die weiteren Free-TV-Sessions bei RTL sind am 4. Juli Großer Preis von Großbritannien (Qualifying), 25. Juli Großer Preis von Ungarn (Qualifying), 5. September Großer Preis von Italien (Monza / Qualifying), 10. Oktober Großer Preis von Singapur (Sprint) sowie 24. Oktober Großer Preis der USA (Austin / Qualifying).

Sportlich verspricht die Saison Spannung: Nach der größten Reglement-Änderung seit Jahren gilt die Formel 1 als so unberechenbar wie selten zuvor. Für Furore sorgt vor allem der 19-jährige Kimi Antonelli, der im Mercedes das Feld aufmischt. Zuletzt triumphierte in Barcelona aber der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton erstmals im Ferrari.