Neue Technik aus Stuttgart: Wie KI für bessere Straßen sorgen soll

Im Kampf gegen den immer schlechter werdenden Zustand der Straßen in der Landeshauptstadt könnte eine neue Technik helfen.
Mehr als ein Viertel aller Straßen in Stuttgart sind in einem desolaten Zustand – trotz steigender Investitionen. Das geht aus dem letzten Untersuchungsbericht des Tiefbauamts hervor. Dafür hatten die städtischen Mitarbeiter Fahrbahnen mit einer Länge von rund 1320 Kilometer unter die Lupe genommen. Ein aufwendiges Verfahren. Das muss nicht sein, sagt Bastian Rosato von Vialytics. Das Stuttgarter Unternehmen hat eine Software entwickelt, mit der die Erfassung des Zustands des Straßennetzes mittels künstlicher Intelligenz erfolgt. „Und das sozusagen im Vorbeifahren und immer brandaktuell“, betont der Pressesprecher.