Die Waiblinger Backstube Brotsucht ist für ihr leckeres Sauerteigbrot bekannt. Dieses steht nun auch im neuen Lokal SWerk im Mittelpunkt – etwa in Form von Sandwiches.
Viele Jahrzehnte haben Arbeiter in der Schmiede der Ziegelei Hess nahe dem Bahnhof Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) geschuftet und geschwitzt. Das ist Geschichte. Wer heute durch die schöne alte Holztür des Backsteinbaus tritt, kann es sich richtig gut gehen lassen. Denn Susanne Ebrahim und Tina Laubengeiger von der Bäckerei Brotsucht haben mit viel Aufwand und Liebe die ehemalige Schmiede – den bislang nicht genutzten Bereich links von ihrer Backstube – in ein Tageslokal mit rund 60 Quadratmeter Fläche umgewandelt. 20 Gäste finden Platz, im Sommer kommen draußen 20 weitere Plätze hinzu.