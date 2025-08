Neue Studie zeigt: So werden Menschen mit Adipositas diskriminiert

1 Über die Hälfte der Menschen mit Adipositas gibt an, in Arztpraxen keinen empathischen und respektvollen Umgang zu erfahren. Foto: Peakstock/Shutterstock

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Jeder zweite Mensch mit Adipositas fühlt sich in der Arztpraxis unverstanden. Doch die Diskriminierung beginnt schon im Alltag - bei der Jobsuche, am Arbeitsplatz und bei der Wohnungssuche.











Die Krankheit Adipositas ist an sich schon eine Herausforderung für Betroffene. Doch das deutliche Übergewicht sorgt auch gesellschaftlich für Probleme. Eine aktuelle Umfrage des Pharmaunternehmens Lilly dokumentiert, wie verbreitet die Benachteiligung in verschiedenen Lebensbereichen ist - und dass sie auch dort auftritt, wo eigentlich Unterstützung erwartet wird: in der Arztpraxis.