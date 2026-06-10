Kurz vor dem WM-Start zeigt eine neue Studie: Deutsche Fans reagieren auf VAR-Wartezeiten besonders angespannt. Was sie am Videobeweis vor allem stört: lange Wartezeiten, unterbrochener Spielfluss und die Ungewissheit bis zur Entscheidung.
Das Warten hat bald ein Ende: Am 11. Juni startet die Fußball-WM in Mexiko, den USA und Kanada. Für deutsche Fans dürfte der kommende Sommer nicht nur sportlich zur Nervensache werden. Denn wenn Tore, Elfmeter oder Abseitsentscheidungen erst nach langen Sekunden vom Video-Assistenten bestätigt oder einkassiert werden, steigt auf den Rängen und vor den Bildschirmen die Anspannung.