Neue Studie: Vergütung für Dax-Kontrolleure steigt auf 128 Millionen Euro

Dax-Aufsichtsräte haben 2024 im Schnitt mehr verdient: Die Gesamtvergütung stieg auf 128 Millionen Euro. Wer zu den Spitzenverdienern zählt, zeigt eine neue Auswertung.
Düsseldorf - Für ihre Tätigkeit als Aufseher der Dax-Aktiengesellschaften haben normale Aufsichtsratsmitglieder im vergangenen Jahr im Schnitt gut 131.400 Euro bekommen, drei Prozent mehr als 2023. Dies geht aus einer Auswertung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hervor. Ein Aufsichtsratsvorsitzender einer Dax-Gesellschaft verdiente 2024 im Schnitt gut 436.000 Euro (+3,8 Prozent), ein stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender kam auf knapp 287.000 Euro (+3,6 Prozent).