Neue Studie überrascht: Stuttgart ist Homeoffice-Hauptstadt Deutschlands

Stuttgart ist Spitzenreiter beim Homeoffice. Das zeigt eine Bertelsmann-Studie mit 79 Millionen ausgewerteten Stellenanzeigen. Mit 38 Prozent liegt die Stadt sogar deutlich vor Berlin.
Mehr Präsenz, weniger Homeoffice: Diese Regelung versuchen derzeit viele große Unternehmen in der Region Stuttgart durchzusetzen. Bosch kündigte erst vor ein paar Tagen an, die Präsenzregeln zu verschärfen, und auch bei Porsche wird über Änderungen diskutiert. Umso überraschender fällt eine neue Auswertung der Bertelsmann Stiftung aus: Stuttgart hat deutschlandweit den höchsten Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Option. Die Quote liegt bei 38 Prozent und übertrifft damit sogar Berlin mit 31,4 Prozent. Das macht Stuttgart zur „Homeoffice-Hauptstadt“.