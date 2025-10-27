Lange hielt sich der Park bedeckt, nun ist klar: Die Euro-Mir wird ausgetauscht, wie der Schwarzwälder Bote berichtet. Zudem soll dort ein neues Weltraum-Areal entstehen, Russland wird im Gegenzug kleiner.
Es ist längst kein Geheimnis mehr: Die Achterbahn „Euro-Mir“, die ihre Runden seit 1997 im russischen Themenbereich dreht, wird in den kommenden Jahren großzügig umgebaut, wie der Schwarzwälder Bote berichtet. Zu den genauen Plänen äußerte sich der Europa-Park bislang nur zurückhaltend. Lediglich von einer neuen Streckenführung und einem „360-Grad-Ansatz“ war die Rede. Nun wurde Inhaber Roland Mack gegenüber der Deutschen Presseagentur deutlich konkreter. Demnach soll die Bahn abgebaut und mit neuer Technik komplett neu errichtet werden. Unter einem anderen Namen soll sie künftig die Hauptattraktion eines neuen Weltall-Themenbereichs werden. Das russische Areal werde diesem wohl in großen Teilen weichen müssen. „Das historische Russland werden wir nicht zurückbauen“, so Mack gegenüber der DPA. So soll der Look mit „Datschafassaden und goldenen Zwiebeltürmchen“ erhalten bleiben.