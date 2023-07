1 Bei der CSD-Parade säumen Zehntausende die Stadt und machen Party (hier ein Blick vom Wagen des DJs Alle Farben). Foto: /ubo

Auf neuer Route zieht der Regenbogen am Samstag durch Stuttgart. Die Rettungsdienste hatten Bedenken gegen die alte, nun zu enge Strecke, da der CSD mit 131 Formationen so groß wird wie nie zuvor. Wer fährt zum ersten Mal mit? Alles Wissenswertes zum CSD.









Wer sich bisher am Marienplatz oder an der Tübinger Straße verabredet hat, um die Parade mit Freundinnen und Freunden gemeinsam zu erleben, sollte unbedingt wissen: Der CSD 2023 ist nicht „the same procedure as every year“, nicht die gleiche Prozedur wie jedes Jahres. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei baten die Veranstalter darum, angesichts des großen Andrangs, der in diesem Jahr zu erwarten ist, auf einer neuen, breiteren Route zur Planie zu ziehen. Es geht nicht mehr unter der Paulinenbrücke hindurch.