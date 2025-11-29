David Duchovny spricht über seine Rolle in der neuen Serie "Malice". Er verrät, warum es ihm eine Freude bereitet, Monster zu spielen. Die Prime Video-Show hat am 14. November Premiere gefeiert.
David Duchovny (65) gefällt es, Monster zu spielen. Im Interview mit dem "People"-Magazin sprach er darüber, wie es für ihn war, eine Rolle zu spielen, die sich deutlich von seiner eigenen Persönlichkeit unterscheidet. "Als Mensch finde ich das widerlich, aber als Schauspieler macht es Spaß, weil es nicht meiner Denkweise entspricht", sagte Duchovny.