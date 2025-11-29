David Duchovny spricht über seine Rolle in der neuen Serie "Malice". Er verrät, warum es ihm eine Freude bereitet, Monster zu spielen. Die Prime Video-Show hat am 14. November Premiere gefeiert.

David Duchovny (65) gefällt es, Monster zu spielen. Im Interview mit dem "People"-Magazin sprach er darüber, wie es für ihn war, eine Rolle zu spielen, die sich deutlich von seiner eigenen Persönlichkeit unterscheidet. "Als Mensch finde ich das widerlich, aber als Schauspieler macht es Spaß, weil es nicht meiner Denkweise entspricht", sagte Duchovny.

Weiterhin erzählte er, dass er als Schauspieler eine so arrogante Figur wie Jamie Tanner "voll und ganz akzeptieren" muss. "Jamie ist ein Mann, der zwar viel Macht und Geld besitzt, aber seine Handlungen aus der Vergangenheit holen ihn nun ein", so Duchovny. Der Schauspieler spielt in der neuen Prime Video-Serie "Malice" einen erfolgreichen Geschäftsmann namens Jamie Tanner.

Darum geht's in "Malice"

Der Schauspieler sagte, dass er bis dato eine solche Person noch nie verkörpert habe. "Ich hatte noch nie einen solchen Typen gespielt", verriet er. "Es ist einfach dieses Kribbeln, das man verspürt, im Sinne von: 'Kann ich diese Person menschlicher machen? Das ist eine Herausforderung, die mir gefällt. '"

Die Serie handelt von Adam Healey (Jack Whitehall, 37), einem charismatischen Nachhilfelehrer, der fest entschlossen ist, das Leben der wohlhabenden Familie Tanner zu zerstören. Im Mittelpunkt seines Rachefeldzugs steht Jamie Tanner, der Familienpatriarch. Neben Duchovny und Whitehall sind Carice van Houten, Phoenix Laroche, Teddie Allen und Harry Gilby in der Show zu sehen. "Malice" ist seit dem 14. November auf Prime Video zu sehen. Alle sechs Folgen sind auf dem Streamingdienst abrufbar.