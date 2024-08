Neue Strategie in Fellbach: Catering in der Schwabenlandhalle wird neu aufgestellt

Catering in der Schwabenlandhalle wird neu aufgestellt

Neue Strategie in Fellbach

1 In der Schwabenlandhalle wird es kein eigenes Lokal mehr geben. Foto: Stadt Fellbach

Die Firma Rauschenberger hört zum Jahresende in der Fellbacher Schwabenlandhalle auf. Feel-Geschäftsführer Jens Mohrmann erklärt im Gespräch, welche Strategie künftig beim Catering verfolgt wird.











Link kopiert



Ein herausfordernder Wechsel steht in der Fellbacher Schwabenlandhalle bevor. Die Firma Rauschenberger, bisher alleiniger Caterer im städtischen Event- und Kongresszentrum, hört zum Ende des Jahres auf. Es soll zwischen der städtischen Tochter Feel und dem Caterer „geknirscht“ haben, das Zwei-Sterne-Lokal Goldberg wurde schon im vergangenen Jahr geschlossen. In der Schwabenlandhalle wird künftig kein eigenes Lokal mehr geben, das unabhängig von Veranstaltungen öffentlich zugänglich ist. Ab dem 1. Januar 2025 wird nun alles von der Feel GmbH, einer Tochter der Stadt Fellbach, abgedeckt. Deren Geschäftsführer, Jens Mohrmann, beantwortet für unsere Zeitung einige Fragen dazu, hält sich aber noch sehr bedeckt und bleibt oft diplomatisch vage in seinen Aussagen. Fazit: Es gibt noch viel zu tun.