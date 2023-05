1 Die neue Gasse an der Schulstraße Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Therese Huber war Literatin, die erste Redakteurin Deutschlands. Und alleinerziehende Mutter. Dass sie in ihrer zweiten Heimat Stuttgart geehrt werden muss, stand außer Frage. Doch wo? Darüber wurde heftig gestritten. Nun hat sie ihre Straße.









In einem Land, in dem man 30 Jahre an einem Bahnhof baut, sind gut fünf Jahre keine lange Zeit. Da die Protagonistin nun auch schon etliche Jahre tot ist, hat sie sich an der Wartezeit mutmaßlich am wenigsten gestört. Doch es war schon ein bemerkenswerter, man darf es in diesem Falle, sagen, Schildbürgerstreich, der sich da zugetragen hat. Nun war es aber endlich soweit. Das schmale Stück zwischen der Schulstraße und dem Platz Unter der Mauer wird künftig den Namen Therese-Huber-Gasse tragen.