Neue Steuer in Vorbereitung: Besitzer unbebauter Grundstücke sollen stärker zur Kasse gebeten werden

Straßenmusik in Ludwigsburg Trotz flatterhaftem Wetter fast 15 000 Besucher bei Musikfestival

In Ludwigsburg sind am Pfingstwochenende fast 40 Bands und Einzelkünstler beim Internationalen Straßenmusikfestival am Start gewesen. Das Publikum kürte die beliebtesten Acts.