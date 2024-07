Neue Stars für neue Folgen: The Morning Show: Jennifer Aniston verkündet Drehstart zu Staffel 4

1 Reese Witherspoon (l.) und Jennifer Aniston in ihrer Erfolgsserie "The Morning Show". Foto: Apple TV+

Die vierte Staffel der erfolgreichen Serie "The Morning Show" ist in Produktion. Jennifer Aniston hat persönlich via Instagram den Startschuss gegeben. Sie macht mit einem Partnerlook-Foto mit Reese Witherspoon den Fans Appetit.











Link kopiert



Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "The Morning Show" haben begonnen. Dies verriet Hauptdarstellerin und Produzentin Jennifer Aniston (55), indem sie auf Instagram Bilder vom Set ihrer Erfolgsserie postete. Auf einem Bild ist ihr Exemplar des Drehbuchs der ersten Folge von Season vier zu sehen. Ihr Name ist diagonal über das Deckblatt geschrieben. Es handelt sich also wohl um die erste Leseprobe für die neuen Folgen. "Lasst die Spiele der 'The Morning Show' Staffel 4 beginnen. Wir sind bereit", schrieb der "Friends"-Star dazu.