Neue Standorte für Flüchtlinge: Stadt muss schnell 1424 Hotelplätze räumen

Der Druck des Landes wächst. Die Abkehr von Notunterkünften soll den Haushalt entlasten. Eine Landeserstaufnahme könnte weitere Entspannung bringen.
Die Zahl der in Baden-Württemberg in den letzten zwölf Monaten aufgenommenen Geflüchteten liegt einschließlich September um 54 Prozent unter der des Vorjahreszeitraums. Statt im Monatsschnitt 2462 mussten 1133 neu untergebracht werden. Dazu kommen im Schnitt monatlich 1852 (2230) Ukrainer. Trotz des deutlichen Rückgangs braucht die Landeshauptstadt dringend weitere Unterbringungsmöglichkeiten. Sie muss so schnell wie möglich Hotels räumen.