Die dritte Staffel von "The White Lotus" ist angelaufen. Während Fans und Kritiker sich erneut begeistert zeigen, gibt es doch eine Kleinigkeit, die dem ein oder anderen Zuschauer negativ aufgefallen ist. Die Aktualisierung der Titelmusik der erfolgreichen Serie scheint nicht gut anzukommen.

"Der neue 'White Lotus'-Titelsong ist Mike Whites erster Fehlschlag", meint etwa ein Fan auf X, und bezog sich dabei auf den Schöpfer der Serie. Ein anderer Fan erklärte: "Das Einzige, worauf sich Amerika im Moment einigen kann, ist, dass der Titelsong von White Lotus Staffel 3 NICHT der richtige ist." Ein weiterer User fragt sich öffentlich, was die Serienschöpfer dazu gebracht habe, den Song zu ändern.

Titelsong passt sich Inhalt und Location an

Eine mögliche Antwort lieferte unterdessen Mike White (54) persönlich. Laut "New York Post" sagte er in einem HBO-Interview: "Ich denke, damit sich die Serie frisch anfühlt, muss sie sich entweder erweitern oder verschieben oder verändern." Er fügte demnach hinzu, in der neuen Staffel von "The White Lotus" gehe es vermehrt um Religion und Spiritualität, "so dass die Serie selbst und die Geschichten, mit denen die Charaktere konfrontiert werden, ein wenig existenzieller und tragischer sind". Es habe "ein bisschen mehr von einer opernhaften, dramatischen Dimension".

Die Titelmusik von Staffel drei könnte das widerspiegeln, und soll zudem auch zum thailändischen Ambiente passen. Die neuen Folgen spielen in dem südostasiatischen Land. Zu sehen gab es den Auftakt für das deutsche TV-Publikum am 17. Februar bei Sky sowie seinem Streamingdienst Wow, nur einen Tag nach der Premiere in den USA. Wie gewohnt werden die betuchten Gäste auch in der neuen Staffel in einem Luxusresort der fiktiven White-Lotus-Kette alle erdenklichen zwischenmenschlichen Abenteuer und Dramen erleben.

Die ersten beiden Staffeln der Anthologie-Serie spielten auf Hawaii und Sizilien und wurden von Zuschauern und Kritikern gefeiert. Eine weitere vierte Staffel soll bereits in Planung sein.