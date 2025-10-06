Janin Ullmann ist die neue Moderatorin bei "Temptation Island VIP" - und kann vom Drama am Lagerfeuer nicht genug kriegen. Im Interview verspricht sie die "wildeste Staffel, die es jemals geben wird."
Wie waren die Dreharbeiten zu "Temptation Island VIP"? "Wild." So lautet das vielsagende Fazit von Janin Ullmann (43). Am Rande des Deutschen Fernsehpreises sprach sie mit der Nachrichtenagentur spot on news über ihre ersten Erfahrungen als neue Moderatorin des Reality-Formats. Am 6. Oktober startet die neue Staffel auf RTL+ - und wenn es nach Ullmann geht, ist es "die wildeste Staffel 'Temptation Island VIP', die es jemals geben wird".