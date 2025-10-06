Am 6. Oktober startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Während neue Stars und Sternchen in den TV-Container einziehen, blickt Vorjahressiegerin Leyla Lahouar auf ein turbulentes Jahr zurück.

Am 6. Oktober startet "Promi Big Brother" in eine neue Staffel. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Doreen Dietel (50), Reality-TV-Star Christina Dimitriou (33) und Sänger Marc Terenzi (47). Sie alle wollen in die Fußstapfen der Vorjahressiegerin Leyla Lahouar (29) treten. Doch was hat sich bei ihr seit dem Triumph verändert?

Lahouars schwierige Zeit im TV-Container Zugegeben, für Leyla Lahouar war die Zeit im "Promi Big Brother"-Container nicht immer leicht. Gemeinsam mit ihr zog Mike Heiter (33) ein, den sie wenige Monate zuvor im Dschungelcamp kennengelernt und lieben gelernt hatte - ebenso wie dessen Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter, Elena Miras (33). Vor allem diese Konstellation brachte Lahouar an ihre Grenzen. Dennoch endete das TV-Abenteuer für sie positiv: Noch während der Show machte Heiter seiner Freundin einen Heiratsantrag. Und im großen Finale setzte sich Lahouar schließlich gegen ihren Neu-Verlobten sowie Alida Kurras (48), Matze Höhn (29) und Jochen Horst (64) durch. Als Siegerin durfte sie sich über eine Prämie von 100.000 Euro freuen.

Neue Shows mit mäßigem Erfolg

Beruflich ging es für Leyla Lahouar nach "Promi Big Brother" direkt weiter: Gemeinsam mit Tina Ruland (58), Ekaterina Leonova (38) und Co. nahm sie an dem neuen Format "Destination X" teil. Doch anders als bei "Promi Big Brother" blieb der Erfolg aus: Die Quoten waren so schwach, dass die Show ihren Sendeplatz räumen musste. Für Lahouar endete das Abenteuer ohnehin verfrüht: In Folge vier war Schluss.

Auch bei "Let's Dance" lief es nicht besser. Mit Profitänzer Sergiu Maruster (33) musste die Reality-TV-Bekanntheit und Content Creatorin schon in der dritten Live-Show die Koffer packen. Für ihren Slowfox vergab die Jury um Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) gerade einmal elf Punkte. Den Sieg konnte schlussendlich Promispross Diego Pooth (22) für sich entscheiden.

Drama vor der Hochzeit

Deutlich besser lief es in Leyla Lahouars Privatleben - trotz kleiner Umwege: Nach einem zweiten Antrag abseits der Kameras am Valentinstag dieses Jahres heirateten sie und Mike Heiter im Juli standesamtlich in Deutschland. Doch kurz vor der Trauung sorgte eine Krise für Aufsehen. Während Lahouar im Mai mit ihrem Bruder in Venedig Hochzeitsschuhe aussuchte, feierte Heiter auf Ibiza seinen Junggesellenabschied.

Auf Instagram schilderte sie jedoch verärgert, eine Fremde habe ihr geschrieben, Heiter sei mit anderen Frauen unterwegs und habe diese sogar ins Ferienhaus eingeladen. "Wie können vergebene Männer, die vorhaben zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor den Verlobten haben? [...] Ist ein Wochenende auf Ibiza wichtiger als die Zukunft?", fragte die 29-Jährige öffentlich.

Heiter wies die Vorwürfe noch in derselben Nacht zurück, später konnten beide die Differenzen klären. "Uns geht's wieder gut. Klar, sind beide noch etwas verletzt, aber wir sind froh, dass wir es geklärt haben", erklärte Lahouar der "Bild"-Zeitung. Ihre Reaktion begründete sie mit früheren Erfahrungen: "Wenn man halt schon mal betrogen wurde von einem Ex-Partner und weiß, was man da durchlebt hat, dann läuten die Alarmglocken halt etwas schlimmer als wenn man in so einer Thematik noch nicht gebrandmarkt ist."

Leyla Lahouar wird zu Leyla Heiter

Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit in Deutschland - Leyla Lahouar trägt inzwischen den Namen Heiter - schien das frisch verheiratete Paar gar nicht mehr aus der Hochzeitsstimmung herauszukommen. Einen Monat später reisten die Heiters nach Tunesien, dem Heimatland des verstorbenen Vaters der 29-Jährigen. Dort feierten sie am Strand von Sousse eine weitere emotionale Zeremonie in traditionellen Gewändern.

Wenige Wochen später folgte der Höhepunkt: Am 30. August gaben sich die Heiters an der italienischen Amalfiküste das Jawort - eine Märchenhochzeit, die sogar live übertragen wurde. Zu den prominenten Gästen zählten Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38), Influencer Twenty4tim (24) und "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff (43).

Mittlerweile heißt Leyla Heiter auch auf ihrem Instagram-Account, wo ihr mehr als 2,2 Millionen Menschen folgen, "Heiter". Dort geht sie übrigens offen mit dem Kinderwunsch von ihr und ihrem Ehemann um. Dennoch gestand sie kürzlich, dass sie sich noch unsicher ist, wann sie ihre Schwangerschaft öffentlich machen sollte. Sie erklärte: "Die ersten drei Monate sollte man ja sowieso erst mal abwarten, aber es ist so ein sensibles Thema."