Am 6. Oktober startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Während neue Stars und Sternchen in den TV-Container einziehen, blickt Vorjahressiegerin Leyla Lahouar auf ein turbulentes Jahr zurück.
Am 6. Oktober startet "Promi Big Brother" in eine neue Staffel. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Doreen Dietel (50), Reality-TV-Star Christina Dimitriou (33) und Sänger Marc Terenzi (47). Sie alle wollen in die Fußstapfen der Vorjahressiegerin Leyla Lahouar (29) treten. Doch was hat sich bei ihr seit dem Triumph verändert?