Am 9. Februar 2025 wird ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger feststehen: Lucy Diakovska (48) wurde am 4. Februar 2024 zur Gewinnerin der 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gekürt. Die deutsch-bulgarische Sängerin hat anschließend einige Fernsehauftritte absolviert und Pläne für ein besonderes Jubiläum geschmiedet.

Klarer Sieg

Lucy Diakovska, Girl-Group-Mitglied der No Angels, durfte sich nicht nur über die blumige Dschungelkrone und das Holz-Zepter freuen, sondern auch über 100.000 Euro Preisgeld. Insgesamt lief die Dschungelcamp-Staffel vom 19. Januar bis zum 4. Februar 2024, im großen Finale setzte sich die Sängerin deutlich durch. Zunächst kam sie in einer ersten Votingrunde auf 50,21 Prozent der Stimmen vor Leyla Lahouar (28) mit 25,82 Prozent und Twenty4Tim (24) mit 23,97 Prozent. In der finalen Runde setzte sie sich dann mit 64,49 Prozent der Stimmen gegen die Zweitplatzierte Lahouar (35,51 Prozent) durch.

Die mediale Aufmerksamkeit war nach ihrem Sieg vorprogrammiert, Diakovska sei als Mitglied der Girlgroup No Angels aber daran gewöhnt, wie sie nach ihrer Rückkehr aus dem australischen Busch im Interview mit RTL erklärte. Dass sie nun allerdings als Einzelperson im Fokus der Öffentlichkeit stehe, machte sie stolz. "Das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Das habe ich mir selbst, meiner Ausdauer, meinem Mut, meinen Kräften, meiner Freude und natürlich allen Zuschauern zu verdanken." Kurz vor ihrem Dschungelcamp-Einzug kam Diakovska auf rund 55.000 Instagram-Follower, ihr Account hat mittlerweile rund 139.000 Abonnenten. Bei Google schaffte sie es 2024 in die Liste der angesagtesten TV-Persönlichkeiten.

Fernsehen, Bühne, Musik

Nach ihrem Sieg folgten mehrere TV-Auftritte: So war Diakovska unter anderem in der "Beatrice Egli Show" und beim "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen oder sprach in dem Format "deep und deutlich" über ihr Leben als Popstar. Auch zog es sie zurück auf die Bühne: Mehrere Wochen lang schlüpfte sie im Sommer in Dresden in der Karaoke-Komödie "Tussipark" in die Rolle der Braut Wanda. Zu ihren TV-Show-Auftritten zählte des Weiteren eine Teilnahme an "Das große GEO Quiz" (RTL), das sie mit Ross Antony (50) gewann. Im Herbst war sie bei "Sing meinen Schlager" bei VOX zu sehen, wie sie einen Song von Marianne Rosenberg (69) neu interpretierte. Zudem blieb sie dem Dschungelcamp-Universum treu, besuchte die "Stunde danach" der sommerlichen Dschungelcamp-Allstars-Staffel oder trat Anfang 2025 in der RTL-Show "Eltons 12" gegen andere Dschungelstars an.

Auch kündigte die Künstlerin nach ihrem Dschungelcamp-Sieg an, wie ihr Jahr ohne Dschungelkrone weitergehen wird. Gemeinsam mit ihrer Band No Angels, die 2000 gegründet wurde, geht sie auf Tour, mit der das 25-jährige Bandjubiläum zelebriert werden soll. Die Mitglieder rund um Diakovska, Sandy Mölling (43), Nadja Benaissa (42) und Jessica Wahls (47) werden auf ihrer "Still In Love With You - Summer 2025"-Tour unter anderem am 7. Juni 2025 beim Kulturzelt im hessischen Wolfhagen, auf dem Rainbow Festival in Köln am 28. Juni oder am 23. Juli in Regensburg auf dem Piazza Open Air Halt machen. Fans vermuten sogar ein neues Album, nachdem die No Angels im August ein vielversprechendes Video auf Instagram geteilt hatten.

Die 18. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet an diesem Freitag, 24. Januar bei RTL zur Primetime (auch via RTL+). Insgesamt wird es 17 Live-Shows geben, das Finale ist für Sonntag, 9. Februar 2025 angesetzt.