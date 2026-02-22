Die "Höhle der Löwen"-Investoren sind längst mehr als TV-Gesichter. Hunderttausende folgen ihnen auf LinkedIn, Instagram & Co. Doch wer dominiert digital - der Tech-Visionär, die Beauty-Queen oder der Handelsprofi?

Sie investieren Millionen, prägen Trends - und posten fleißig mit. Die Investoren von "Die Höhle der Löwen" (neue Staffel ab 23. Februar bei VOX) haben ihre Bühnen längst erweitert: Auf LinkedIn diskutiert Frank Thelen (50) über KI, Judith Williams (54) inspiriert auf Instagram und Carsten Maschmeyer (66) teilt Business-Tipps mit seiner Community. Doch wer hat online das größte Publikum?

Technologie-Investor Frank Thelen Frank Thelen gehört seit vergangener Staffel wieder fest zum Löwen-Rudel. Er war zunächst von 2014 bis 2020 dabei, kehrte 2024 für ein Jubiläum zurück und ist seit Herbst 2025 wieder voll im Einsatz. Der Tech-Investor hat sich im Netz breit aufgestellt: Rund 500.00 Follower bei LinkedIn, 44.500 YouTube-Abonnenten, 183.000 Instagram-Abonnenten und rund 75.000 Follower auf X verfolgen seine unternehmerische Arbeit.

Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer

Unternehmer Carsten Maschmeyer gehört seit 2016 zur Investorenrunde der VOX-Gründershow. Bei Instagram kann er seinen Kollegen überbieten: Etwa 375.000 Followerinnen und Follower begleiten ihn auf seinem "maschmeyer"-Account. Dort teilt der Ehemann von Veronica Ferres (60) seine unternehmerischen Weisheiten, gibt aber auch Einblicke in seine Urlaube oder familiäre Erlebnisse. Rund 470.000 folgen ihm zudem bei LinkedIn, etwa 28.000 bei X, und 1.400 Abonnenten auf YouTube.

Beauty-Expertin Judith Williams

Judith Williams ist ein Urgestein der Sendung. Mit Unterbrechung ist die Unternehmerin mit eigenem Kosmetik-Imperium seit 2014 mit an Bord. 343.000 User folgen ihr bei Instagram. Auf ihrem Kanal veröffentlicht sie gerne Interview-Ausschnitte, verrät ihre Beauty-Tricks oder gibt humorvolle Einblicke in ihre Ehe mit Alexander-Klaus Stecher (58). Hinzu kommen immerhin rund 146.000 LinkedIn-Followerinnen und -Follower.

Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl

Die weiteren Löwen haben weit weniger Social-Media-Reichweite vorzuweisen. Dagmar Wöhrl (71) wurde die Nachfolgerin von Jochen Schweizer (68) und ist seit 2017 im Rudel. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete, Anwältin und Unternehmerin hat rund 69.000 Instagram-Abonnenten und etwa 13.000 X-Follower. Bei Instagram informiert sie ihre Community nicht nur über "DHDL" oder über ihre Arbeit für die nach ihrem verstorbenen Sohn benannte Emanuel-Wöhrl-Stiftung. Wie bei Williams wird es persönlich. Sie teilt Auszeitmomente oder erinnert rührend an ihren Sohn.

Handelsprofi Ralf Dümmel

Ralf Dümmel (59) verpasste nur die ersten beiden Staffeln. Seit 2016 gehört er zum "DHDL"-Team. Der Investor hat fast 16.000 X-Follower und 90.300 Instagram-Follower. Letztere Community informiert er nicht nur über die VOX-Gründershow, sondern auch über seine neue Start-up-Sendung "Die Millionenidee" für Sat.1.

Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler

Janna Ensthaler (42), Mitgründerin mehrerer Start-ups, ist seit 2023 als Investorin bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen. In den sozialen Medien ist sie hauptsächlich bei Instagram aktiv. 37.800 Instagram-Follower bekommen dort neben "DHDL"-Content auch Eindrücke von ihrem Alltag als dreifache Mutter zu sehen.