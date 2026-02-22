Die "Höhle der Löwen"-Investoren sind längst mehr als TV-Gesichter. Hunderttausende folgen ihnen auf LinkedIn, Instagram & Co. Doch wer dominiert digital - der Tech-Visionär, die Beauty-Queen oder der Handelsprofi?
Sie investieren Millionen, prägen Trends - und posten fleißig mit. Die Investoren von "Die Höhle der Löwen" (neue Staffel ab 23. Februar bei VOX) haben ihre Bühnen längst erweitert: Auf LinkedIn diskutiert Frank Thelen (50) über KI, Judith Williams (54) inspiriert auf Instagram und Carsten Maschmeyer (66) teilt Business-Tipps mit seiner Community. Doch wer hat online das größte Publikum?