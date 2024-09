Neue Staffel startet bei VOX: Der Katzen-Clan: So ticken Daniela Katzenberger und ihre Familie

Daniela Katzenberger (37) kehrt zu dem Sender zurück, bei dem sie vor 15 Jahren ihre Karriere startete. Ihre neue Doku-Soap mit dem schlichten Titel "Daniela Katzenberger" startet am Freitag, 6. September, um 20:15 Uhr bei VOX (und bereits ab 30. August bei RTL+). In den Folgen wird aber nicht nur die TV-Blondine zu sehen sein, sondern natürlich auch wieder einige Mitglieder des schlagzeilenträchtigen Katzen-Clans.

Die Karriere von Daniela Katzenberger

Durch die Doku-Soap namens "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" bei VOX startete die 37-Jährige im Jahr 2009 durch. Damals wurde sie von den Kameras in die USA begleitet, wo sie Hugh Hefner (1926-2017) besuchen wollte, um "Playboy"-Model zu werden. Schnell erkannten die TV-Macher ihren Unterhaltungswert, die Katze wechselte zu "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" und erhielt schon 2010 ihre erste eigene Soap mit dem Titel "Daniela Katzenberger - natürlich blond". Der Rest ist quasi TV-Geschichte - und die Mallorca-Auswanderin seitdem auch dank Büchern, Kalendern und Showauftritten eine feste Größe der Promiwelt.

Lesen Sie auch

Promi-Partner machte sie noch interessanter

Zu Beginn ihrer Karriere war auch das Thema Männersuche ein großes Thema. Ihr großes Glück fand sie 2014 mit Sänger Lucas Cordalis (57), Sohn des berühmten Costa Cordalis (1944-2019). Mit ihm ging alles ganz schnell: Am 20. August 2015 kam Tochter Sophia (9) zur Welt, im Oktober 2015 folgte die Verlobung. Die Familiengründung brachte auch noch einmal einen Karrierebooster und weitere Doku-Soaps auf RTLzwei. Die Kameras begleiteten Schwangerschaft und Geburt, die Hochzeit am 4. Juni 2016 wurde live übertragen - moderiert von Giovanni (46) und Jana Ina Zarrella (47).

Im Doppelpack traten die Katze und ihr Kater 2016 bei "Dance, Dance, Dance" und 2020 bei "The Masked Singer" auf. Zudem sangen sie bereits mehrere Duette zusammen.

Auch ihre Mutter und Schwester starteten im TV durch

Den Medienrummel um Daniela Katzenberger nutzten auch ihre Mutter Iris Klein (57) und Halbschwester Jenny Frankhauser (32), um im Showbusiness Fuß zu fassen. Sie waren oft an der Seite der Katze in den Soaps zu sehen - aber auch in anderen Formaten. Die frühere Gaststättenbetreiberin Klein nahm etwa 2010 an "Big Brother" teil, 2013 zog sie ins Dschungelcamp. Im Jahr 2023 beherrschte sie die Schlagzeilen wegen der turbulenten Trennung von Ehemann Peter Klein (57). Das Ex-Paar traf sich dann Ende des Jahres bei "Promi Big Brother" wieder. Auch der gelernte Maler und Lackierer wurde mit dem Katzen-Clan bekannt und versuchte, als Sänger durchzustarten. So nahm er 2011 an den Castings für "X-Factor" teil. Den Wirbel um eine vermeintliche Affäre mit Yvonne Woelke (42) nutzte er für den gemeinsamen Song "Verbotene Liebe".

Jenny Frankhauser war bereits seit ihrem 17. Lebensjahr im TV zu sehen. Durch Musik und diverse Show-Formate wollte sie sich aus dem großen Schatten ihrer berühmten Halbschwester kämpfen, in dem sie allerdings immer noch ein Stück weit steht. 2018 konnte sich die inzwischen zweifache Mutter bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" allerdings die Dschungelkrone holen. Obwohl bei den Katzenbergers die Familie großgeschrieben wird, galt das Verhältnis der beiden Schwestern immer mal wieder als schwierig. Nach einem Streit herrschte sogar mal eine längere Zeit Funkstille.

Beim Geburtstag ihrer Mutter im Mai waren sie aber beide dabei und posierten zusammen mit Iris Klein. Auch die VOX-Kameras waren dabei. Wie es in der Sendermitteilung heißt, wird in der neuen Staffel zu sehen sein, wie die 57-Jährige ihren Kindern bei dem Fest ihren Verlobten Stefan vorstellt. TV-Expertin Daniela Katzenberger kommentierte die erste Begegnung mit den Worten: "Bei uns ist es nicht so leicht. Du heiratest ja die ganze Familie mit, samt der Öffentlichkeit, samt Paparazzi und Kamerateam."