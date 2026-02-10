Seit 2024 öffnen sich bei "Germany's next Topmodel" die Laufstege auch für Männer. Zwei Jahre später wird klar: Einige der männlichen Kandidaten konnten sich in der Modewelt tatsächlich behaupten, andere schlugen neue Wege ein.
Mit der Entscheidung, ab 2024 erstmals Männer in den Wettbewerb aufzunehmen, schlug "Germany's next Topmodel" ein neues Kapitel auf. Die Show von Heidi Klum (52) präsentierte sich moderner, diverser und offener als je zuvor. Zwei Staffeln später lässt sich ein erstes Fazit ziehen: Wer hat den Sprung in professionelle Kampagnen, Social-Media-Kooperationen und auf Laufstegen geschafft?