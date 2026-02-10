Seit 2024 öffnen sich bei "Germany's next Topmodel" die Laufstege auch für Männer. Zwei Jahre später wird klar: Einige der männlichen Kandidaten konnten sich in der Modewelt tatsächlich behaupten, andere schlugen neue Wege ein.

Mit der Entscheidung, ab 2024 erstmals Männer in den Wettbewerb aufzunehmen, schlug "Germany's next Topmodel" ein neues Kapitel auf. Die Show von Heidi Klum (52) präsentierte sich moderner, diverser und offener als je zuvor. Zwei Staffeln später lässt sich ein erstes Fazit ziehen: Wer hat den Sprung in professionelle Kampagnen, Social-Media-Kooperationen und auf Laufstegen geschafft?

Moritz Rüdiger und Jermaine Kokoú Kothé Jermaine Kokoú Kothé wurde in der 19. "GNTM"-Staffel neben Lea Oude Engberink zum Sieger gekürt, Moritz Rüdiger holte sich gemeinsam mit Daniela Djokic den Sieg in der 20. Staffel. Kokoú Kothé ist bis heute als Model tätig. Bei Instagram präsentiert er regelmäßig die Ergebnisse seiner Shootings, unter anderem für Mugler oder Rabanne. Zudem gibt er auf seinem YouTube-Kanal in Vlogs einen Einblick in seinen Modelalltag oder in Reisen zu Premierenfeiern und Preisverleihungen. Rüdiger wurde erst im Juni 2025 zum Sieger gekürt, seitdem lief er unter anderem im Juli 2025 auf der Berlin Fashion Week für Kilian Kerner und Danny Reinke. Im Herbst war er auf dem Laufsteg der Basel Fashion Week für den Designer Leo Norma unterwegs.

Linus Weber

Rund 214.000 Instagram-Follower verfolgen Linus Weber und seine Karriere. Der Finalist von 2024 konnte seinen Modeltraum verwirklichen: Shootings für Magazine oder Werbespots sowie Laufstegjobs gehören zu seinem Leben. Seine Social-Media-Reichweite nutzt Linus aber auch, um über seine Legasthenie zu sprechen und zum Beispiel darüber aufzuklären, dass die Lernstörung sich nicht nur beim Lesen und Schreiben, sondern wie bei ihm auch beim Sprechen zeigen kann.

Pierre Lang

Pierre lang geht seinem Modeltraum ebenfalls erfolgreich nach. "Manchmal kann ich selbst kaum glauben, was in diesem Jahr passiert ist", schrieb der "GNTM"-Zweitplatzierte von 2025 Ende vergangenen Jahres bei Instagram. "Erst dieses Jahr habe ich mit dem Modeln begonnen. Ich hatte nicht einmal Social Media. Und ich habe noch in der Bank gearbeitet - fast fünf Jahre lang. Einen Job, den ich mir heute kaum noch vorstellen kann." Das muss er auch gar nicht, Lang lief bereits auf der Fashion Week in Berlin, Paris und zuletzt in Mailand für Dolce & Gabbana. Zudem shootete er für "Grazia Japan" oder "L'Officiel Austria". "Er macht alles richtig", sagte Designer Kilian Kerner in einem Interview. "Er hat zugehört und das ist wichtig." Der Wiener sei "das beste Beispiel dafür, wie man es nach 'GNTM' machen muss: Hart arbeiten, investieren, die perfekte Modelagentur für sich finden und Geduld haben".

Weitere Durchstarter aus 2024 und 2025

Armin Rausch schaffte es unter die letzten "GNTM"-Kandidaten in Staffel 19. Für ihn ging es ebenfalls mit der Modelkarriere weiter. Shootings für die "Harper's Bazaar" oder "L'Officiel" gehören zu seinem Portfolio. Mit "GNTM"-Kandidatin Grace Zakhour ist er nicht nur liiert, die beiden arbeiteten auch schon zusammen und shooteten für das "Tush"-Magazin.

Aus der 19. Staffel ist Aldin Zahirović weiter bei einer Modelagentur unter Vertrag und lief dieses Jahr unter anderem für Marcel Ostertag in Berlin. Dominik Gruber ist ebenso als Model und Schauspieler gefragt, er shootete laut Instagram zuletzt für Magazine wie "Gmaro", "Mod" oder "Kodd".

Eliob Demofike, Viertplatzierter bei den Männern der 20. Staffel, sowie der Fünftplatzierte Kevin Vukelja sammelten schon vor "GNTM" Modelerfahrungen. So sind beide auch heute noch im Business tätig. Der Chemie-Student Felix Lintner und der bei "GNTM" als BWL-Student angetretene Lian Hansen posten ebenso regelmäßig diverse Fotos ihrer Shootings.

Samuel Dohmen ging 2020 bereits als Content Creator in die Staffel, bis heute ist er als Model und Influencer erfolgreich. Bei Instagram folgen ihm rund 840.000 Follower, bei TikTok 1,6 Millionen. Doch nicht nur das Model- und Social-Media-Business weckte das Interesse ehemaliger "GNTM"-Male-Models. Lucas Schwarze aus der 19. Staffel nahm 2025 an der allerersten Staffel der Reality-Strategie-Show "The Power" teil. Ryan Wöhrl, "GNTM"-Kandidat von 2025, zog mit seiner Partnerin ins "Sommerhaus der Stars". Er war bereits vor "GNTM" im Reality-TV zu sehen, etwa bei "Are You The One?". Die Zwillinge Luka und Julian Cidic mischten 2024 "GNTM" auf. Bei Instagram berichteten sie Ende 2025, dass sie in Berlin einen zwölfwöchigen Schauspielkurs machen.