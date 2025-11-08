"The Masked Singer" geht in die zwölfte Staffel. Und erneut wird die Show von Matthias Opdenhövel präsentiert. Doch was macht der Moderator eigentlich außerhalb des Fernsehstudios?
Seit der Premiere 2019 moderiert Matthias Opdenhövel (55) in Deutschland "The Masked Singer". Am 8. November startet die zwölfte Staffel, in der wieder Promis hinter spektakulären Masken enttarnt werden müssen (immer samstags live, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Opdenhövel, der derzeit auch noch Formate wie "Schlag den Star" und "The Connection" präsentiert, zählt zu den bekanntesten TV-Gesichtern. Doch wie tickt er eigentlich privat?