Neue Staffel startet am 6. Juni: Café, Kalender und Co.: Daniela Katzenbergers Projekte abseits des TVs

Die Dokusoap "Daniela Katzenberger" geht in die nächste Runde: Der Sender VOX zeigt acht neue Folgen rund um die beliebte Blondine und ihre Familie (ab 6. Juni, freitags, 20:15 Uhr und eine Woche vorab auf RTL+). Seit 2009 gehört die 38-Jährige nun schon fest zur deutschen Fernsehlandschaft dazu. Doch auch abseits des TVs probierte sie schon vieles aus.

Café auf Mallorca

Schon früh setzte Daniela Katzenberger auf ein Standbein neben der Fernsehkarriere. Zusammen mit einem Leipziger Gastronom startete sie auf Mallorca das "Café Katzenberger", das am 6. Juni 2010 und damit genau 15 Jahre vor dem Start ihrer neuen Staffel eröffnete. Begleitet wurde sie dabei - wie bei vielen Stationen ihres Lebens - von Kameras für die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Die Location in Santa Ponca wurde zum Anlaufpunkt für viele Urlauber, bis Katzenberger das Café im Mai 2017 wieder aufgab.

Musik

Auch im Musikbereich hat Daniela Katzenberger sich immer wieder ausprobiert. So trat sie etwa im Musikvideo "Vamos a la playa" von Sängerin Loona (50) auf. Auch selbst hat sie schon häufiger gesungen. Bereits im August 2010 veröffentlichte sie eine Coverversion von "Nothing's Gonna Stop Me Now". Durch ihre Beziehung mit Sänger Lucas Cordalis (57), die sie Anfang 2014 bestätigte, gab es mehrere gemeinsame Projekte, etwa 2016 das Lied "I Wanna Be Loved by You", 2022 "Wir haben uns sowas von verdient" und "In der Weihnachtsbäckerei".

Bücher

Passend zu ihren jeweiligen Lebenssituationen brachte sie Bücher auf den Markt. Das erste war 2011 "Sei schlau, stell dich dumm", in dem sie das Motto für ihren Erfolg erklärte. Es folgten 2013 "Katze küsst Kater: Mein Buch über die Liebe", 2015 "Eine Tussi wird Mama: Neun Monate auf dem Weg zum Katzenbaby", 2016 "Eine Tussi sagt 'Ja!' Auf Katzenpfoten zum Traualtar", 2017 "Eine Tussi speckt ab: Tipps, Tricks und das perfekte Katzenfutter für die Traumfigur", 2020 "Die Mutti-Mafia kann mich mal... gernhaben: Mein Leben zwischen Kuscheltieren und Highheels" und das Kochbuch "Die Katze kocht!".

Werbefigur und Markenbotschafterin

Auch als Werbefigur hat sich Daniela Katzenberger einen Namen gemacht. So machte sie etwa Werbung für den Telefonvermittlungsdienst 118000, für die Möbelhauskette Poco Domäne und den Mützenhersteller LionBrands. Durch Kooperationen kamen viele Daniela-Katzenberger-Kollektionen auf den Markt - zum Beispiel mit den Schuhmarken Romika und Ladystar, mit Bad-Ausstatter Wenko, mit dem Kerzenhersteller JuwelKerze und der Modemarke Uncle Sam.

Auch Parfums hat die Blondine schon entworfen, dazu Jahres- und Adventskalender mit Highlights rund um Beauty, Food und Weihnachten. Aktuell bewirbt sie ihr eigenes Nagellackset mit drei verschiedenen Farbtönen.

Influencerin

Ein weiteres Standbein neben ihren TV-Auftritten bildet ihr Instagram-Account. 2,2 Millionen Follower konnte Daniela Katzenberger dort bislang sammeln. Die Fans durften zuletzt dort vor allem ihre Fitnessreise begleiten, die zu einem weiteren Traum der Blondine führte: In Las Vegas nahm sie an einem Bodybuilding-Wettkampf teil. Wie sie sich dort schlug, ist in den neuen Folgen ihrer VOX-Dokusoap zu sehen.