Neue Staffel startet am 23. Januar: Einreise-Ärger? Das sagt RTL zu Dschungelcamper Gil Ofarim

Bald startet das Dschungelcamp 2026 - doch um einen Kandidaten gibt es Wirbel. Gil Ofarim könnte angeblich Probleme bei der Einreise nach Australien bekommen. RTL nimmt nun Stellung zu den Gerüchten und zur umstrittenen Teilnahme des Sängers.
Nicht mehr lange, dann startet für zwölf Kandidaten das große Dschungelabenteuer in Australien. Da heißt es für die Promis: Schnell noch die Koffer packen und sich auf den Flug vorbereiten. Für Gil Ofarim (43) könnte es nun jedoch Berichten zufolge Probleme bei der Einreise geben - zumindest wurde darüber spekuliert.