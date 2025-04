Neue Staffel startet am 17. April: Michael Bully Herbig: Darum durfte Oliver Pocher noch nicht zu LOL

1 Noch keine "LOL"-Einladung: Oliver Pocher (r.) war bislang zum Zuschauen verdammt. Foto: imago images/STAR-MEDIA / filmcontact

Zum nunmehr sechsten Mal messen sich bald Promis in der deutschen Ausgabe von "LOL: Last One Laughing". Warum war bislang eigentlich noch nie Oliver Pocher mit an Bord? Das sagt Michael Bully Herbig.











Link kopiert



Am 17. April startet bereits die sechste Staffel der erfolgreichen Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" bei Prime Video. Während sich einige Promis schon zum wiederholten Male das Lachen verkneifen müssen beziehungsweise dürfen, fand manch deutscher Komiker bislang noch gar nicht in dem Format statt. Im Gespräch mit "TV Digital" verriet Michael Bully Herbig (56) nun, worauf er bei der Zusammenstellung seiner Kandidatinnen und Kandidaten achtet - und warum das offenbar eine Teilnahme von Oliver Pocher (47) ausschließt.