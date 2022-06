Wie erging es den bisherigen "Bachelorettes" in der Liebe?

Neue Staffel startet am 15. Juni

Ab 15. Juni sucht Sharon Battiste als neunte "Bachelorette" ihr Liebesglück. Haben ihre Vorgängerinnen die große Liebe gefunden?















Ab 15. Juni sucht Sharon Battiste (30) als neue "Bachelorette" ihren Traummann (20:15 Uhr, RTL oder via RTL+). Wird sie unter den Single-Männern den Richtigen finden? So erging es ihren Vorgängerinnen.

Monica Ivancan

Sie war die erste "Bachelorette": 2004 suchte das damals 27-jährige Model Monica Ivancan (44) unter 25 Kandidaten ihren persönlichen "Mr. Right". Die Staffel wurde an der Côte d'Azur gedreht. Ivancans Wahl fiel letztlich auf den Polizisten Mark Quinkenstein. Allerdings endete ihre Liaison drei Wochen nach Drehschluss und somit sogar vor der Ausstrahlung der Sendung. Später zog die Rosendame die mediale Aufmerksamkeit erneut durch ihr Liebesleben auf sich: Zwischen 2005 und 2009 war sie mit Comedian Oliver Pocher (44) liiert.

Nach zwei gescheiterten Beziehungen im Auge der Öffentlichkeit hat Ivancan mittlerweile ihr privates Glück gefunden: Seit 2012 ist sie mit dem Finanzunternehmer Christian Meier zusammen, die Hochzeit der beiden folgte im Juni 2015. Sie trägt seitdem den Doppelnamen Meier-Ivancan. Das Paar hat zwei Kinder. Tochter Rosa kam im Mai 2013 zur Welt, im April 2016 wurde Sohn Anton geboren. Mark Quinkenstein zog sich hingegen nach seiner "Bachelorette"-Teilnahme aus der Öffentlichkeit zurück.

Anna Hofbauer

Für einige Jahre galten Anna Hofbauer (34) und der Gewinner der zweiten "Bachelorette"-Staffel Marvin Albrecht als der Beweis, dass Paare auch über das Ende von Kuppelshows hinaus glücklich zusammen sein können. Zehn Jahre nach Vorgängerin Ivancan verliebte sich die zweite "Bachelorette" 2014 in Portugal in den Düsseldorfer und gab ihm die letzte Rose. Nach einigen Monaten Fernbeziehung zog Hofbauer für Albrecht von Berlin nach Düsseldorf. 2015 gewann das Paar gemeinsam die RTL-Tanzshow "Stepping Out". Nach knapp drei Jahren Beziehung gab die Musicaldarstellerin im Februar 2017 die Trennung bekannt. Im Interview mit RTL sagte sie später, dass es an zu unterschiedlichen Einstellungen bei den Themen Kinderwunsch und Zukunftspläne gescheitert sei.

Mittlerweile haben beide Kandidaten eine neue Liebe gefunden. Im Herbst 2017 funkte es zwischen Hofbauer und dem Ex-"Verbotene Liebe"-Darsteller Marc Barthel (32). Das Paar lebt zusammen in Berlin. 2019 kam der erste gemeinsame Sohn Leo zur Welt, im Dezember 2020 heirateten die beiden. Aktuell erwartet das Paar sein zweites Kind. Marvin Albrecht ist seit 2018 mit dem Model Simone Voss liiert.

Alisa Persch

2015 wählte Lehrerin Alisa Persch (34) als "Bachelorette" unter 20 Männern den Fitnesstrainer Patrick Cuninka (31) aus. Die Dreharbeiten fanden ebenfalls in Portugal statt. Die Liebe hielt aber nicht lange. Im März 2016 gaben sie ihre Trennung auf ihren Instagram-Kanälen bekannt. Einen Grund für das Ende der Beziehung nannte keiner. Im Jahr darauf legte Persch eine Social-Media-Pause ein und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Mitte August 2020 verkündete die ehemalige "Bachelorette" überraschend ihre Verlobung auf Instagram. Sie zeigte sich mit ihrem Partner und einem Ring am Finger und schrieb "Yes! #engaged" zu dem Post. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, ist nicht bekannt. Seitdem hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach seiner Trennung von Ex-"Bachelor"-Kandidatin Denise Kappés (geb. Merten, 31) 2017 machte Cuninka im Juli 2019 seine Beziehung mit Influencerin Fiona Villavecchia öffentlich.

Jessica Haller

Nachdem es für Jessica Haller - geborene Paszka (32) 2014 bei "Der Bachelor" mit der Liebe nicht funktioniert hat, versuchte sie 2017 als "Bachelorette" ihr Glück. Im spanischen Marbella traf sie auf 20 Männer und entschied sich im Finale letztlich für Electric-Callboy-Sänger David Friedrich (32) - und somit gegen den Zweitplatzierten Johannes Haller (34). Doch die Beziehung zwischen dem "Bachelorette"-Paar währte nur wenige Monate. Im September 2017 gab Friedrich auf Instagram die Trennung von Paszka bekannt.

Nach einer Liebelei mit Fußballer Ajdin Hrustic (25) von 2018 bis 2019 ist die Ex-"Bachelorette" mit ihrem Beinahe-Auserwählten Johannes Haller liiert - und mittlerweile sogar verheiratet. Nach heimlich fotografierten Kussfotos der beiden auf Ibiza bestätigte das Paar seine Beziehung Anfang Oktober 2020. Mitte Dezember 2020 verkündete Paszka ihre Schwangerschaft. Wenige Wochen später postete sie zudem ihren Verlobungsring. Am 6. Mai 2021 gaben die beiden die Geburt ihrer Tochter bekannt. Im Dezember 2021 läuteten dann die Hochzeitsglocken.

David Friedrich stellte im März 2019 die "Bachelor"-Kandidatin Maxime Herbord (27) als seine neue Freundin vor. Im Februar 2021 machten sie ihre Trennung öffentlich. Kurze Zeit später funkte es zwischen ihm und RTL-Reporterin Sina Lacey, die Beziehung gab er im Oktober 2021 bekannt.

Nadine Klein

Auch 2018 durfte eine ehemalige "Bachelor"-Kandidatin als "Bachelorette" nach der Liebe im TV suchen: Nadine Klein (36) scheiterte zuvor im selben Jahr, als Daniel Völz (37) sie in der fünften Episode nach Hause schickte. Dafür vergab sie in der fünften Staffel der "Bachelorette" selbst die Rosen. Ihre letzte erhielt Personal Trainer Alexander Hindersmann (33). Danach zeigten sich die beiden bei gemeinsamen Auftritten wie einem Oktoberfestbesuch als glückliches Paar. Im November 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt. Klein gab später dem Druck der Öffentlichkeit Mitschuld am Scheitern ihrer Beziehung.

Im Mai 2019 machte Klein auf Instagram öffentlich, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Ihr Freund Tim (32) kommt, wie Klein, ebenfalls aus Berlin. Im September 2021 gab sich das Paar das Jawort. Die beiden halten ihre Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

Alexander Hindersmann hingegen nahm nach dem Ende der Beziehung mit Klein an der darauffolgenden "Bachelorette"-Staffel mit Gerda Lewis (29) und danach am Spin-off "Bachelor in Paradise" teil. Beide Male ging er als Single aus dem jeweiligen Format hervor. Im Juni 2020 gab er seine Beziehung zu Ex-"Bachelor"-Kandidatin Wioleta Psiuk (30) bekannt. Sie buhlte zuvor um "Bachelor" Sebastian Preuss (32). Das Paar gab im September 2020 seine Trennung bekannt.

Gerda Lewis

Influencerin und Ex-"GNTM"-Kandidatin Gerda Lewis (29) wurde die sechste "Bachelorette". 2019 suchte sie im RTL-Format nach ihrem Traummann. In Griechenland kristallisierte sich der Projektingenieur Keno Rüst (30) früh als Favorit heraus. Er erhielt auch die letzte Rose des Models. Knapp sechs Wochen nach dem im September ausgestrahlten Finale gingen die "Bachelorette" und der Ostfriese schon wieder getrennte Wege. Bei einem gemeinsamen Kalifornien-Urlaub habe das Paar bemerkt, dass es "eher als Freunde" zueinanderstehe, erklärte Lewis in ihrer Instagram-Story Mitte Oktober.

Die ehemalige "Bachelorette" scheint kein gutes Händchen in der Liebe zu haben. Zum Jahreswechsel 2020 machte sie mit einem Kussfoto ihre Beziehung zu Wrestler Melvin Pelzer (27) bekannt. Nachdem das Paar kurze Zeit später zusammenzog, verkündete es im Juli seine Trennung. Zwar gestand Lewis, dass Ex-Freund Rüst bei der Trennung eine Rolle gespielt habe, doch zu einem Liebescomeback zwischen dem "Bachelorette"-Paar ist es nicht gekommen. Am Valentinstag 2022 zeigte sich Rüst mit einer unbekannten Frau an seiner Seite. Seitdem veröffentlichte er mehrfach Pärchenbilder mit der Blondine.

Melissa Damilia

Ebenso wie Paszka und Klein brachte Melissa Damilia (26) 2020 Datingshow-Erfahrung mit, jedoch nicht als ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. Damilia war 2019 Teil der RTLzwei-Kuppelshow "Love Island". Mit der Liebe sollte es da aber nicht klappen und so ging sie als "Bachelorette" auf Liebessuche. Ihr Happy End feierte sie mit Gewinner Leander Sacher (24). Im März 2022 gab sie die Trennung von dem Unternehmer bekannt. "Ich bin ein happy Single", verkündete sie im Gespräch mit RTL.

Maxime Herbord

Nach ihrer Teilnahme bei "Bachelor" Daniel Völz (37) 2018 und der gescheiterten Beziehung zu David Friedrich 2021 suchte Maxime Herbord 2021 als "Bachelorette" nach der Liebe. Ihre Wahl unter den 20 Single-Männern fiel letztlich auf den Österreicher Raphael Fasching (24). Doch die Beziehung stand unter keinem guten Stern - nach dem Finale sprach Herbord noch über ein weiteres Kennenlernen. Im Oktober 2021 gab Fasching via Instagram bekannt, dass er und die "Bachelorette" künftig getrennte Wege gehen würden.

Mittlerweile haben beide anderweitig ihr Liebesglück gefunden. Maxime Herbord veröffentlichte im April 2022 ein Kussvideo mit einem Unbekannten, auf dem nur die Schatten der Verliebten zu sehen sind. Wer der Mann an ihrer Seite ist, gab sie nicht bekannt. Fasching fand unterdessen die Liebe innerhalb des "Bachelor"-Universums. Im März 2022 gaben er und Kim-Denise Lang (23) ihre Beziehung bekannt. Lang hatte 2021 noch um das Herz von Bachelor Niko Griesert (31) gekämpft. Die beiden lernten sich zufällig auf einer Geburtstagsparty kennen.