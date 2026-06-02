Mit Eishockey, College-Vibes und viel Gefühl hat "Off Campus" die Herzen von Millionen Streamingfans erobert. Die zweite Staffel steht bereits in den Startlöchern. Nach der Liebesgeschichte um Hannah und Garrett rückt nun ein anderes Pärchen in den Mittelpunkt. Das ist über die Fortsetzung bekannt.
"Off Campus" beschert Prime Video einen weiteren Streaminghit. Die Serienadaption der Bestseller-Reihe von Elle Kennedy darf sich über 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in den ersten zwölf Tagen freuen. Der Streamingriese hatte offenbar auf einen Erfolg spekuliert, denn noch vor dem offiziellen Serienstart am 13. Mai hatte Prime Video bereits die zweite Staffel bestätigt. Fest steht auf jeden Fall, dass sich die Serie rund um das Eishockey-Team der Briar University auch weiterhin einige Freiheiten erlaubt.