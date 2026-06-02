Mit Eishockey, College-Vibes und viel Gefühl hat "Off Campus" die Herzen von Millionen Streamingfans erobert. Die zweite Staffel steht bereits in den Startlöchern. Nach der Liebesgeschichte um Hannah und Garrett rückt nun ein anderes Pärchen in den Mittelpunkt. Das ist über die Fortsetzung bekannt.

"Off Campus" beschert Prime Video einen weiteren Streaminghit. Die Serienadaption der Bestseller-Reihe von Elle Kennedy darf sich über 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in den ersten zwölf Tagen freuen. Der Streamingriese hatte offenbar auf einen Erfolg spekuliert, denn noch vor dem offiziellen Serienstart am 13. Mai hatte Prime Video bereits die zweite Staffel bestätigt. Fest steht auf jeden Fall, dass sich die Serie rund um das Eishockey-Team der Briar University auch weiterhin einige Freiheiten erlaubt.

Um dieses Pärchen geht es in Staffel 2 Denn trotz früher Ankündigung gab die zweite Staffel bereits Anlass für Spekulationen. Welches Pärchen wird im Fokus stehen? Ähnlich wie bei "Bridgerton" erzählt auch die "Off Campus"-Buchreihe in jedem Band die Liebesgeschichte eines anderen Pärchens. Der Buchvorlage zufolge müssten das nun Logan und Grace sein, aus "The Mistake - Niemand ist perfekt" (Band 2). Doch in der ersten Staffel wurde bereits die Geschichte von Allie und Dean angedeutet, den Protagonisten aus "The Score - Mitten ins Herz" (Band 3).

Showrunnerin Louisa Levy brachte längst Licht ins Dunkle und bestätigte Allie und Dean als zentrales Pärchen der zweiten Staffel. Doch auch zwischen Grace und Logan könnte es schon zu knistern beginnen. Denn wie Levy erklärt, wollen die Verantwortlichen der Serie die Handlungen ineinander greifen lassen.

Zwei Liebesgeschichten parallel?

"Wir werden immer irgendeine Art von Happy End haben, und dann wird es auch noch eine andere Liebesgeschichte geben, die offen bleibt", erklärt Levy im Gespräch mit "Entertainment Weekly". Wie auch in der ersten Staffel könnte also auch in der Fortsetzung eine weitere Liebesgeschichte parallel zur Haupthandlung ihren Anfang nehmen. Das hat einen entscheidenden Vorteil, denn wie Levy weiter ausführt, gebe es bei Romance-Serien nicht viel Spielraum für Cliffhanger. "Das Schöne an dieser Struktur ist also, dass es immer etwas gibt, das eine Auflösung findet, und etwas, das in der Schwebe bleibt", so Levy. Am Ende der ersten Staffel von "Off Campus" ist dies bereits gelungen und macht die Frage nach dem nächsten zentralen Pärchen fast schon obsolet. Denn während Hannah und Garrett ihr Happy End genießen, erreicht die Liaison zwischen Allie und Dean einen dramatischen Wendepunkt.

Für die zweite Staffel könnte das aber auch bedeuten, dass dann die Liebe zwischen Logan und Grace ihren Anfang nehmen könnte. Denn es wurde bereits bestätigt, dass India Fowler (22) als Grace neu zum Cast hinzustoßen wird. Zudem verriet Levy im Interview mit "TV Guide", dass die Figur eine lange Reise vor sich habe. Damit wolle man schon im Voraus etwas spielen. "Ich hoffe, dass wir das bis zum Ende durchziehen können", fügte Levy hinzu. Fans der Bücher wissen, dass es sich bei Grace und Logan um eine sogenannte "Second Chance"-Romance handelt, also eine Liebe, die erst beim zweiten Anlauf ihr Happy End findet. Daher gibt es bereits Spekulationen darüber, dass die beiden schon in Staffel zwei zusammenfinden, bevor Logan es sich mit Grace zunächst verscherzt. Die eigentliche Liebesgeschichte könnte dann in einer möglichen dritten Staffel folgen, in der Logan dann um eine zweite Chance kämpft.

Änderungen im Cast

Neben India Fowler als Neuzugang sind keine großen Veränderungen im Cast zu erwarten. Mika Abdalla (26) und Stephen Kalyn (28) werden als Allie Hayes und Dean Di Laurentis die neuen Hauptrollen übernehmen, während Ella Bright (19) und Belmont Cameli (28) als Hannah Wells und Garrett Graham etwas in den Hintergrund rücken. Auch Antonio Cipriano (26) als John Logan und Jalen Thomas Brooks (24) als John Tucker werden wieder dabei sein. Zudem könnte Charlie Evans (22) als Hunter Devenport eine größere Rolle spielen, der sich dem Eishockey-Team der Briar University anschließt. Mit seiner Rückkehr ist also auch zu rechnen, ebenso wie mit der von Julia Sarah Stone (28) als Jules Logan. Außerdem stößt Phillipa Soo (35) als Scarlett, eine Theaterkünstlerin, die als Gastregisseurin an die Briar kommt, neu zum Cast.

Josh Heuston (29) wird hingegen nicht für die zweite Staffel zurückkehren, wie Levy bereits bestätigte. Er spielte den Musiker Justin Kohl, dessen Herz Hannah ursprünglich erobern wollte, bevor sie sich in Garrett verliebte. Levy schließt jedoch nicht aus, ihn vielleicht doch wieder zurückzuholen. Unklar ist hingegen noch, ob Steve Howey (48) als Garretts Vater Phil Graham zurückkehren wird.

Wann kommt die zweite Staffel?

Die Dreharbeiten der zweiten Staffel sollen Medienberichten zufolge zwischen Juni und September dieses Jahres stattfinden. Gegenüber "Us Weekly" bestätigte Levy, dass die Drehbücher schon geschrieben sind und man bereit sei für den Drehstart. Mit dem Start der neuen Folgen wird im Laufe des kommenden Jahres gerechnet. Ein konkreter Termin ist aber noch nicht bekannt.

Staffel drei, vier und darüber hinaus?

Bislang ist lediglich die Verlängerung um Staffel zwei offiziell bestätigt. Die Buchreihe von Elle Kennedy umfasst allerdings insgesamt vier Bände. Im letzten Teil, "The Goal - Jetzt oder nie", tritt der Eishockeyspieler John Tucker in den Vordergrund. Kennedy hat um die Briar University ein ganzes Universum erschaffen, zu dem noch zwei weitere Buchreihen gehören. Mit Hunter Davenport hat es bereits ein Protagonist aus einer der Spin-off-Reihen in die Serie geschafft. Louisa Levy betonte, dass sie große Pläne für die Serie habe. "Off Campus" könnte uns also noch eine ganze Weile erhalten bleiben.