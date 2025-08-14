Neue Staffel kommt im September: Teilnehmer bestätigt! Erstes Foto der neuen Love Island VIP-Promis

Schon bald machen sich Realitystars bei "Love Island VIP" wieder auf die Suche nach der großen Liebe. RTLzwei hat jetzt die Teilnehmer bestätigt und ein erstes Gruppenfoto veröffentlicht.

Die Liebesvilla in Griechenland öffnet wieder ihre Türen - und dieses Mal wird es erneut prominent. RTLzwei schickt "Love Island VIP" in die zweite Staffel und verspricht heiße Dates, überraschende Wendungen und jede Menge Herzklopfen. Die Show läuft ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr, vorab sind die Folgen schon ab dem 4. September bei RTL+ verfügbar. Jetzt hat der Sender auch die Gerüchte um die 21 prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt - und ein erstes Gruppenfoto von einigen veröffentlicht.

Erneut führt Sylvie Meis (47) als Gastgeberin durch das Geschehen und beobachtet genau, "wer spielt - und wer meint es wirklich ernst". Die Aufgabe der Kandidatinnen und Kandidaten ist simpel: unter 21 Singles möglicherweise die große Liebe finden - und im besten Fall 50.000 Euro Preisgeld mitnehmen.

Bekannte Gesichter und neue Reality-Abenteurer bei "Love Island VIP"

Mit dabei sind sowohl Neuzugänge in der Reality-Welt als auch Veteranen des Genres. Reality-Allstars wie Ex-"Bachelorette" Stella Stegmann, Dschungelkönig Filip Pavlovic, Marco Cerullo und Umut Tekin treffen auf frische Gesichter wie Josh Stanley, Zverev-Ex Brenda Patea oder Dion Brown. Auch ehemalige "Love Island"-Teilnehmerinnen wie Laura Lettgen, Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger und Dijana Cvijetic wagen den erneuten Einzug in die Villa.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgen Stars aus anderen Formaten: Josua Maria Günther und Maurice Spada bringen "Love Island"-Erfahrung mit, Joena Steilen hat sich bereits bei "Too Hot to Handle" in Zurückhaltung geübt, während Tatum Koch bei "Temptation Island" widerstand - vorerst. Dazu kommen Gabriela Alves Rodriguez, Jennifer Iglesias, Jeje Lopes, Ex-"GNTM"-Teilnehmer Jona Steinig, Fitnessmodel Nam Vo sowie Mallorca-Auswanderer Yannick Syperek.

Die Mischung verspricht eine explosive Staffel: leidenschaftliche Flirts, emotionale Achterbahnfahrten und strategische Spielzüge, bei denen schnell klar wird, ob es wirklich um Gefühle geht - oder nur ums Gewinnen. Ganz im Sinne des Show-Mottos gilt auch 2025: "Expect the unexpected".