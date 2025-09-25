Neue Staffel kommt bald: Liam Hemsworth: Wegen The Witcher-Kontroverse kaum im Internet

Es wurde "eine Ablenkung" für ihn: Liam Hemsworth erinnert sich an den "Lärm" nachdem bekannt wurde, dass er Henry Cavill in der "The Witcher"-Serie ersetzen wird. Daher verabschiedete er sich größtenteils auch aus dem Internet.

Ein Aufschrei ging durchs Internet als im Jahr 2022 bekannt wurde, dass Henry Cavill (42) nicht mehr den Geralt von Riva in der Netflix-Serie "The Witcher" spielen wird. Er stellte direkt Liam Hemsworth (35) als neuen Geralt vor, aber viele Fans zeigten sich wegen der Umbesetzung enttäuscht und teils schockiert. Aufgrund der Kontroverse mied Hemsworth lange das Internet.

Lärm im Internet sollte Hemsworth nicht ablenken "Da gab es ziemlich viel Lärm und ich musste das beiseite schieben. Es begann, eine Ablenkung zu werden", erzählt der australische Schauspieler "Entertainment Weekly". "Ich habe mich in der Vergangenheit häufig mit solchen Dingen auseinandergesetzt, und letztendlich liebe ich es, Filme zu machen, Geschichten zu erzählen und zu schauspielern", erklärt er. "Ich möchte einfach nicht, dass das meine Art, die Geschichte zu erzählen, die ich auch erzählen möchte, beeinflusst." Daher habe er sich über das letzte Jahr verteilt "größtenteils aus den sozialen Medien und dem Internet zurückgezogen".

"Meine Reise als Geralt von Riva war voller Monster und Abenteuer. Leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel vier niederlegen", schrieb Cavill im Oktober 2022 auf Instagram und verkündete gleichzeitig, dass Hemsworth übernimmt. Der gab sich auf der Plattform zunächst ebenfalls begeistert: "Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel übergibt [...]. Henry, ich war jahrelang ein Fan von dir und inspiriert von dem, was du diesem geliebten Charakter gegeben hast."

Lauren Hissrich wollte Henry Cavill nicht zwingen

Executive Producerin und Showrunnerin Lauren Hissrich (47) erinnert sich unterdessen daran, dass Hemsworth direkt der erste Kandidat für die Umbesetzung war. Sein Name sei "schon seit sehr langer Zeit da draußen" gewesen. Schauspieler soll man nicht aufhalten, war damals offenbar ihre Devise. "Er hatte Pläne für andere Rollen, denen er sich wirklich widmen wollte", sagt sie über Cavill. "Und für uns ist es nicht wünschenswert, jemanden festzuhalten und ihn zu etwas zu zwingen, was er nicht tun möchte."

Auch wenn sein Name für längere Zeit im Raum stand, wusste Hemsworth davon lange nichts. Das Angebot sei "aus dem Nichts" gekommen: "Ich war genauso überrascht wie alle anderen." Und auch heute betont er noch: "Ich bin ein großer Fan von Henry und ich bin ein Fan von dem, was er in der Serie gemacht hat."

Erst kürzlich wurde endlich ein erster Teaser-Trailer zur vierten "Witcher"-Staffel veröffentlicht, der erstmals Hemsworth zeigte. Die Serie soll am 30. Oktober beim Streamingdienst Netflix in ihre neue Staffel starten. Mit dabei neben Hemsworth sind unter anderem Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey und Laurence Fishburne.