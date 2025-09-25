Neue Staffel kommt bald: Liam Hemsworth: Wegen The Witcher-Kontroverse kaum im Internet

Es wurde "eine Ablenkung" für ihn: Liam Hemsworth erinnert sich an den "Lärm" nachdem bekannt wurde, dass er Henry Cavill in der "The Witcher"-Serie ersetzen wird. Daher verabschiedete er sich größtenteils auch aus dem Internet.
Ein Aufschrei ging durchs Internet als im Jahr 2022 bekannt wurde, dass Henry Cavill (42) nicht mehr den Geralt von Riva in der Netflix-Serie "The Witcher" spielen wird. Er stellte direkt Liam Hemsworth (35) als neuen Geralt vor, aber viele Fans zeigten sich wegen der Umbesetzung enttäuscht und teils schockiert. Aufgrund der Kontroverse mied Hemsworth lange das Internet.