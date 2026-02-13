Nach der Eröffnung mit dem Männer-Casting sind nun die Frauen dran bei "GNTM". Heidi Klum setzt auch hier auf Diversität: Gleich mehrere Frauen über 50 überzeugen mit Erfahrung und Selbstbewusstsein. Und ein Mutter-Töchter-Trio rockt gemeinsam den Catwalk.
Nachdem am Mittwochabend bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) die Männer die Staffel eröffnen durften, sind am Donnerstag die Frauen an der Reihe. Das gestrige Männer-Casting zeigte deutlich: Heidi Klum (52) will auf dem Catwalk so viel Diversität und Inklusion wie möglich. Das gilt natürlich auch beim Frauen-Casting.