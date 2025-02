Neue Staffel der RTL-Realityshow: Berichte: Ist Til Schweigers Tochter die neue Bachelorette?

Medienberichten zufolge ist bereits klar, wer die neue Bachelorette in der 12. Staffel der Reality-Show auf RTL sein wird – die Tochter eines deutschen Schauspielers und Regisseurs.

Die Liebe ihres Vater hat sie sicher, doch findet Luna Schweiger auch die Liebe ihres Lebens? Berichten der BILD-Zeitung zufolge wird Luna Schweiger, Tochter des Schauspielers und Regisseurs Til Schweiger, die neue Bachelorette. Die Dreharbeiten der zwölften Staffel der Realityshow, die auf RTL ausgestrahlt wird, sollen bereits begonnen haben.

Der Auftritt in der Dating-Show wäre nicht Schweigers erstes Mal vor der Kamera. Bereits im Alter von zehn Jahren gab sie ihr Schauspiel-Debüt im Film „Keinohrhasen“ – sechs Jahre später wurde sie für ihre Rolle im Film „Schutzengel“ mit dem Publikumspreis Jupiter Award als beste nationale Schauspielerin ausgezeichnet. Es folgten unter anderem einige Auftritte im Tatort.

Rolle in Sex-Komödie

Im September vergangenen Jahres erschien die Komödie „Broke. Alone. A Kinky Love Story“, in der Schweiger eine Nebenrolle spielte. Der Film handelt von einer Kunststudentin, die wegen finanzieller Nöte in das Camgirl-Geschäft einsteigt.

Eine Liebesgeschichte schrieb Schweiger selbst – und zwar im echten Leben. 2023 war die heute 28-Jährige mit Kevin Prinz von Anhalt liiert, der mit bürgerlichem Namen Kevin Feucht heißt, im Dezember 2021 aber von Frédéric Prinz von Anhalt adoptiert wurde. Die Beziehung ging jedoch nach nicht einmal einem Jahr in die Brüche.

Zahlreiche Aufritte in TV-Formaten

Dass nun der Schritt ins Reality-Business erfolgt, verwundert nur auf den ersten Blick, schließlich ist Luna Schweiger ist keine Frau, die sich vor TV-Shows scheut. Sie nahm unter anderem bereits an „Dance Dance Dance“, „Schlag den Star“, „Catch!“ und dem „TV total Turmspringen“ teil.

Ende vergangenen Jahres feierte Schweiger dann in der chinesischen Ausgabe des Modemagazins „Elle“ ihr Modeldebüt. Somit tat sie es ihrer Mutter Dana gleich, die selbst als Model arbeitete und zu der sie ein sehr enges Verhältnis pflegt. Beide sind aktuell nicht in einer Beziehung und haben deshalb sehr viel Zeit füreinander – doch das könnte sich schon bald ändern.