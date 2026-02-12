Neue Staffel auf ProSieben: Wer stiehlt mir die Show? meldet sich im März zurück

Joko Winterscheidt muss sich wieder warm anziehen: Ab dem 8. März fordern ihn Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos bei "Wer stiehlt mir die Show?" heraus. Sechs neue Folgen werden ausgestrahlt.
Joko Winterscheidt (47) darf sich auf prominente Konkurrenz freuen - oder besser gesagt: Er sollte sich Sorgen machen. Am 8. März starten die sechs neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Mit dabei sind drei Promis, die es in sich haben: Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (40) und Musiker Nico Santos (33).