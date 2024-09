Neue Staffel ab 7. Oktober: Weitere Promi Big Brother-Bewohner enthüllt: Diese Stars sind dabei

Wenige Tage vor dem Start der zwölften Staffel von "Promi Big Brother" hat Sat.1 weitere Bewohner bekannt gegeben. In drei Posts auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats verkündete der Sender am Donnerstag (26. September), dass Schauspieler Jochen Horst (63), TikTok-Star Sinan Movez (19) und Reality-Star Cecilia Asoro (28) ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen werden.

Jochen Horst will Wette gewinnen

Zu seinen bekanntesten Rollen gehört wohl die des Kriminalhauptkommissars Balko in der gleichnamigen Krimiserie "Balko". Aber Jochen Horst stand auch für viele weitere TV-Produktionen vor der Kamera, wie etwa "Das Traumschiff" und "Rote Rosen". Der 63-Jährige liebt nach eigenen Angaben soziale Experimente und hat für seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" eine Wette mit seiner Familie am Laufen, wie er in einem Clip zur Ankündigung auf Instagram erzählt. Seine Angehörigen glauben, er könne nicht länger als vier Tage in der Sendung bestehen. "Diese Wette halte ich", so der Schauspieler.

Social-Media-Star feiert Reality-TV-Debüt

TikTok-Star Sinan Movez gibt bei "Promi Big Brother" sein Debüt im Reality-TV. Die größte Herausforderung für den 19-Jährigen wird wohl sein, dass er sein Handy abgeben muss. Auf seinem TikTok-Kanal "Sini Mini" bespaßt der Social-Media-Star immerhin 2,6 Millionen Follower. Für "Promi Big Brother" lautet seine Devise: "Ich gehe nicht nur zum Posten ins Haus, sondern ich will das Ganze auch gewinnen."

Cecilia Asoro verspricht gnadenlose Ehrlichkeit

Cecilia Asoro bringt von den drei Neuzugängen wohl am meisten Reality-TV-Erfahrung mit. Ihre TV-Karriere startete die 28-Jährige im Jahr 2015 bei "Germany's Next Topmodel". Es folgten weitere Auftritte in den RTL-Datingshows "Take Me Out" und "Der Bachelor". Vergangenes Jahr zog sie ins Dschungelcamp. Ihre künftigen Mitbewohner bei "Promi Big Brother" warnt sie: "Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Also nehmt euch in Acht!"

Auch diese Promis sind dabei

Anfang der Woche hat Sat.1 bereits Verena Kerth (43) und den ehemaligen "DSDS"-Kandidaten Daniel Lopes (47) als neue Bewohner bekannt gegeben. Schon im August wurden Reality-Star Mike Heiter (32), Fußballer Max Kruse (36) und Schauspielerin Mimi Fiedler (49) als Teilnehmende verkündet. Damit sind inzwischen acht Kandidaten bekannt. Insgesamt soll es "mehr als zehn Bewohner" dieses Jahr geben, wie Senderchef Marc Rasmus im August bekannt gab.

Die zwölfte Staffel von "Promi Big Brother" startet am 7. Oktober in Sat.1 und auf Joyn. Für einen Zeitraum von 14 Tagen werden die Bewohner dann 24 Stunden täglich unter Kamerabeobachtung stehen.