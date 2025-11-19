Elena Miras ist die Single-Lady der vierten Staffel von "Make Love, Fake Love". Ab 4. Dezember sucht der Realitystar bei RTL+ unter 16 Männern die wahre Liebe. Das Tückische: Nicht alle sind wirklich Single. Wer es ehrlich meint und wer nur auf 50.000 Euro aus ist, muss sie selbst herausfinden.
Am 4. Dezember startet die vierte Staffel von "Make Love, Fake Love" auf RTL+ - und jetzt steht auch fest, wer um das Herz von Elena Miras (33) kämpfen wird. Der Streamingdienst hat die 16 Kandidaten enthüllt, die in der griechischen Villa auf den Realitystar treffen. Von Fußballer Patrick über DJ Alex B. bis zu Polizist Oskar: Die Männer könnten unterschiedlicher kaum sein.