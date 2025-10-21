Bauer Friedrich aus der 21. "Bauer sucht Frau"-Staffel ist der Kandidat mit den bisher meisten Bewerbungen. Welche Rekorde wurden in der Kuppelshow noch aufgestellt?
Schon vor dem Start sorgt er für Aufsehen: Ackerbauer Friedrich (29) konnte sich als "Bauer sucht Frau"-Kandidat der diesjährigen Staffel (insgesamt zwölf Folgen ab Montag, 3. November, um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+) vor Bewerbungen kaum retten. Wie "RTL.de" berichtet, hat der 29-Jährige so viele Bewerbungen wie noch kein anderer Kandidat vor ihm erhalten. Damit löst er Patrick Romer ab.