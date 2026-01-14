Neue Staffel ab 23. Januar: Simone Ballack fürchtet die Dschungelcamp-Kost nicht - aus gutem Grund

Bald geht es für sie ins RTL-Dschungelcamp: Simone Ballack hat in einem Interview über ihre Vorbereitungen für Australien, die Unterstützung ihrer Söhne und die Einschätzung ihrer Mitcamper gesprochen.

Simone Ballack (49) hat im Interview mit dem "Bunte"-Magazin einen Einblick in ihre Vorbereitungen auf das RTL-Dschungelcamp gegeben. Die Ex-Frau von Michael Ballack (49) habe darauf geachtet, "vor dem Dschungelcamp keine Diät zu machen und nicht abzunehmen, denn es steht mir in meinem Alter nicht mehr, wenn man zu dürr ist", erklärt sie. Schließlich werde sie im Februar 50.

Vielmehr habe die 49-Jährige darauf geachtet, "dass ich in meiner Substanz bleibe". Für Ballack, die auf eine zucker- und salzarme Ernährung mit viel Gemüse setzt, erwartet vom Dschungelcamp, das für seine magere Kost mit Reis und Bohnen bekannt ist, "nicht die Megaumstellung für meinen Magen". Ballack macht sich über eine ganz andere Herausforderung Sorgen, die noch vor dem Camp-Einzug auf sie wartet.

"Für mich ist die größte Challenge, überhaupt nach Australien zu kommen", berichtet sie in dem Interview. Sie leide nämlich unter Flugangst. "Von Frankfurt über Singapur bis nach Brisbane sind es zweiundzwanzigeinhalb Flugstunden. Würden wir alle nicht Business fliegen, wäre es für mich nicht machbar gewesen." Sie habe sich zudem bereits mit Thrombosestrümpfen für Langstreckenflüge ausgerüstet.

Bedingungslose Unterstützung ihrer Söhne

Darüber hinaus wird es ein Concealer mit Bronzer in das Gepäck der angehenden Dschungelcamperin schaffen. Das Licht im Camp soll schlecht sein "und man sieht sonst etwas blässlich bei den Aufnahmen aus". Bei einem weiteren Luxusartikel, den sie mit in den Dschungel nehmen kann, ist Ballack noch unsicher. Wie sie bereits der "Abendzeitung" verriet, sei sie sich noch unschlüssig, "ob ich den Anhänger mit einem Stein meines Sohnes mitnehme. Er besteht aus der gepressten Asche von Emilio". Ballacks Sohn war im August 2021 bei einem Quad-Unfall mit nur 18 Jahren gestorben.

"Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben", sagte die 49-Jährige der Zeitung. Die Unternehmerin fügte hinzu: "Weil uns Kandidaten im Lauf der Staffel die Luxusgegenstände abgenommen werden könnten, verzichte ich vielleicht auf eine Mitnahme."

Die 49-Jährige hat zwei weitere Söhne. "Mein ältester hat zu mir gesagt: 'Mama, die Frage lautet bei dir doch nicht, ob du Angst vor dem Dschungel hast, sondern, weiß der Dschungel schon, dass du kommst?'", berichtete Ballack im "Bunte"-Interview über deren Reaktionen auf ihre Teilnahme. "Ich musste herzlich über diese Aussage lachen und bin froh, dass meine Jungs bedingungslos hinter mir stehen."

Mitcamper im Alter ihrer Söhne

Und wie stellt sich Ballack auf ihre Mitcamperinnen und Mitcamper ein? "Wenn einer mit mir lustig ist, kann ich auch zwei Wochen Gaudi machen. Aber wenn dumme Sprüche gemacht werden, werde auch ich schnell stinkig." Es könne passieren, dass ihr Temperament dann doch mit ihr durchgehe. "Da sind ja so Jungs dabei, die sind so alt wie meine Kinder. Ich habe drei Jungen großgezogen, vielleicht muss die Mutti dann doch auch mal im Dschungelcamp durchgreifen."

Zu den Jüngeren im Cast, die vor allem durch Reality-TV bekannt wurden, sieht Ballack noch einen klaren Unterschied: "Für Teilnehmer wie Hardy Krüger, Mirja du Mont und mich, die wir bewährter sind, ist Sendezeit unwichtig. Wir sind jetzt, glaube ich, alle in einem Alter, in dem wir sagen, diese Art Sendezeit brauchen wir nicht. Wir wollen unsere Sache da gut machen, das Spiel spielen, die Challenges gewinnen, die Sterne nach Hause holen."

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab dem 23. Januar 2026 um 20:15 Uhr live auf RTL und RTL+.