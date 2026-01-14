Neue Staffel ab 23. Januar: Simone Ballack fürchtet die Dschungelcamp-Kost nicht - aus gutem Grund

Bald geht es für sie ins RTL-Dschungelcamp: Simone Ballack hat in einem Interview über ihre Vorbereitungen für Australien, die Unterstützung ihrer Söhne und die Einschätzung ihrer Mitcamper gesprochen.
Simone Ballack (49) hat im Interview mit dem "Bunte"-Magazin einen Einblick in ihre Vorbereitungen auf das RTL-Dschungelcamp gegeben. Die Ex-Frau von Michael Ballack (49) habe darauf geachtet, "vor dem Dschungelcamp keine Diät zu machen und nicht abzunehmen, denn es steht mir in meinem Alter nicht mehr, wenn man zu dürr ist", erklärt sie. Schließlich werde sie im Februar 50.