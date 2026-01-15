Was wurde aus den Stars, die um Krone, gegen Kakerlaken und für Sendezeit kämpften? Zwischen neuen Karrieren, Reality-Pausen und überraschenden Wendungen: So geht es den Dschungelcampern von 2025 heute.

Vor zwölf Monaten betraten zwölf Prominente aus Fernseh-, Musik-, Sport- und Reality-Szene das australische Camp von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit dem Ziel, Krone und Titel zu ergattern. Für einige war es ein kurzer TV-Ausflug - für andere der Beginn neuer Wege, viel Aufmerksamkeit und einer Art Neustart. Mit dem Finale endete nicht nur eine Staffel - für viele begann ein neues Kapitel.

Neue Wege Als amtierende Dschungelkönigin hat Lilly Becker wohl am meisten von der Show profitiert. Sie arbeitete weiter an ihrer Präsenz in der deutschen Öffentlichkeit und zog dafür auch von London nach Düsseldorf. Sie wurde zum Coverstar des deutschen "Playboy", besuchte zahlreiche Events und rote Teppiche und ließ sie sich nach dem Dschungelcamp in einigen TV-Shows blicken. So nahm sie an "Das große Geo-Quiz" teil, trat beim "Grill den Henssler Sommer-Special" gegen Steffen Henssler an, setzte sich für "Raabs Pokernacht" an den Pokertisch oder war Gastjurorin in der Modesendung "My Style Rocks".

2026 wartet auf Becker das nächste Dschungel-Abenteuer: In "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" (kostenlos auf Joyn) wird sie mit sieben weiteren Promis, darunter Joey Kelly und Antonia Hemmer, in die Stammeswelt der Shanenawa eintauchen. Zehn Tage werden die Stars in der Abenteuer-Doku dort verbringen und körperliche wie mentale Prüfungen absolvieren.

Die Reality-Karriere geht weiter

Ein großer Teil des Camps von 2025 widmete sich auch danach dem Reality-TV. Dschungelcamp-Fünftplatzierte Edith Stehfest und der Achtplatzierte Jörg Dahlmann trafen bei "Das große Promi-Büßen" wieder aufeinander. In dem Joyn-Format, in dem Stars mit ihrem Fehlverhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, musste Stehfest auch zu ihrem polarisierenden Verhalten im Camp Stellung beziehen. Dahlmann konnte sich am Ende sogar den Sieg holen: "Jetzt freue mich schon auf die nächste Realityshow", gab er bei Instagram an und fragte seine Fans: "Habt Ihr einen Wunsch? Sommerhaus - das vorneweg - auf gar keinen Fall!" Stehfest wird demnächst bei "Promis unter Palmen" zu sehen sein.

Sam Dylan, der als Neunter das Camp verlassen musste, widmete sich nach dem Camp nicht nur seiner "Iconic Drama"-Reality-Liveshow, mit der er auf Tour ging, sondern nutzte auch die Gelegenheit, an einem neuen Realityformat teilzunehmen: In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" gewann er gemeinsam mit Kate Merlan das Preisgeld.

"Promi Big Brother"-Gewinnerin Yeliz Koc schaffte es im Dschungelcamp nur auf den elften Platz, danach ging es aber munter für sie im TV weiter. Sie nahm an "The 50" teil, war Teil der Spielshow "Prominent getrennt" und zog ins "Forsthaus Rampensau Germany". Zudem bekam sie mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht eine eigene Dokusoap "Yeliz & Jimi - We Are Family?!". Der Dschungelcamp-Sechstplatzierte Maurice Dziwak war ebenfalls in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" und "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen. 2026 ist er Teil der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel.

Ausflug ins Schauspiel

Die Drittplatzierte Alessia Herren war nach dem Dschungelcamp in TV-Formaten wie "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" oder "Deutschlands dümmster Promi" zu sehen. Sie wagte jedoch auch den Sprung ins Schauspiel: Im Sommer übernahm sie eine Gastrolle in der RTL-Daily "Unter uns". Eine private Veränderung steht für Herren erst noch an: Im vergangenen Dezember verkündete sie ihre zweite Schwangerschaft.

Der Dschungelprinz Pierre Sanoussi-Bliss veröffentlichte nicht nur im Herbst seine Biografie "Den Rest hab ich verdrängt", der Schauspieler zeigte sich gleich in zwei RTL-Serien. Kurzauftritte gab es für ihn als Notar Konrad Walther bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und als Adam Wolter, Designer und Onkel von Theo Wolters, in "Unter uns".

Back to Business

Im Dschungelcamp belegte er Platz vier, danach ging es für Timur Ülker wieder zurück ans "GZSZ"-Set. "Es ist ein Traum, den ich aufs Neue erlebe", erklärt er Ende Februar im Interview mit RTL. Er schätze es jetzt noch mehr, was für ein Glück er habe, "in einem der besten Formate Deutschlands täglich meiner Berufung als Schauspieler nachgehen zu dürfen". Er habe in Australien viel über Menschen gelernt und könne diese Erfahrungen nun teilweise in sein Schauspiel einfließen lassen.

Auch Sängerin Anna-Carina Woitschack konzentrierte sich nach dem Dschungelcamp wieder auf ihren Beruf, im August 2025 erschien ihr neues Album "Abenteuerlust". "Viele Fans haben mich auf dieser Reise begleitet, mich unterstützt und mich lange im Camp gehalten", sagte sie im August im Interview mit spot on news. "Am Ende wurde es Platz sieben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Mit vielen Mitcampern stehe ich bis heute in Kontakt - über Social Media, aber auch persönlich. Erst vor Kurzem war Pierre Sanoussi-Bliss bei einem meiner Konzerte in Berlin." Für Woitschack steht allerdings auch der nächste TV-Auftritt an: Sie wird Teil der neuen "Let's Dance"-Staffel.

Die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin Nina Bott verließ das Camp als Zehnte, eine größere Reality-Karriere scheint sie nicht anzustreben, sie gibt lieber weiterhin ihren rund 285.000 Instagram-Followern einen Einblick in ihren Mama-Alltag. Auch der Zwölftplatzierte, Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen, ließ die Reality-Welt hinter sich und zeigte sich lieber bei öffentlichen Auftritten wie dem RTL-Spendenmarathon oder dem Sportpresseball.