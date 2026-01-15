Was wurde aus den Stars, die um Krone, gegen Kakerlaken und für Sendezeit kämpften? Zwischen neuen Karrieren, Reality-Pausen und überraschenden Wendungen: So geht es den Dschungelcampern von 2025 heute.
Vor zwölf Monaten betraten zwölf Prominente aus Fernseh-, Musik-, Sport- und Reality-Szene das australische Camp von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit dem Ziel, Krone und Titel zu ergattern. Für einige war es ein kurzer TV-Ausflug - für andere der Beginn neuer Wege, viel Aufmerksamkeit und einer Art Neustart. Mit dem Finale endete nicht nur eine Staffel - für viele begann ein neues Kapitel.