Am 18. Juni geht eine neue Staffel "Die Bachelors" an den Start. 2024 suchten Dennis Gries (31) und Sebastian Klaus (37) als "Die Bachelors" im Doppelpack ihre Herzdame. So ist es ihnen seitdem ergangen.

Katja ist bereits zu ihrem Dennis gezogen

Am 17. Januar startete die besondere Staffel, das Finale lief am 20. März. Rebecca Hertlein und Katja Geretschuchin kämpften um das Herz von Dennis Gries. Der Rosenkavalier übergab seine letzte Rose an Geretschuchin, die ihn mit ihrem Lachen von Anfang an umgehauen hatte. Seitdem sind die beiden ein Paar. Ende 2024 unternahmen sie sogar den nächsten großen Schritt: Geretschuchin zog zu ihm von Düsseldorf ins Allgäu. Ganz reibungslos verlief das allerdings nicht.

Mit der neuen Wohnung, die sie gemeinsam beziehen wollten, konnte er sich nicht richtig anfreunden. Also lebt das Paar nun in seiner alten Bleibe - doch die bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Geretschuchin hat mit dem Einrichtungsstil zu kämpfen, der so gar nicht ihrem Geschmack entspricht. Schritt für Schritt versucht sie deshalb, den Räumen ihre persönliche Note zu verleihen. Auch der Schritt von der Stadt aufs Land ist der quirligen Frau nicht leicht gefallen. In ihrem Instagram-Format "A-Z im Allgäu" spricht sie offen über die Schwierigkeiten, die eine neue Umgebung mit sich bringt.

Der Traum von einer Familie

Sebastian Klaus hatte in der Sendung hingegen kein Liebesglück. Er entschied sich in der letzten Nacht der Rosen gegen die von vielen Zuschauerinnen favorisierte Eva Thümling. Obwohl er seiner Auserwählten Larissa Schulte große Gefühle gestand, wurde aus den beiden nichts. Nach nur drei Wochen brachen sie ihre Kennlernphase ab.

Im August machte Sebastian Klaus dann seine Beziehung mit Influencerin Jenny Koepper (27) öffentlich. Gemeinsam besuchten sie schon einige Events wie etwa Stefan Raabs Boxkampf im September. Auf Instagram liefern sie jede Menge Couple-Content. Am 1. Dezember postete das Paar ein besonderes Video von einem "neuen Kapitel": Die beiden bezogen eine gemeinsame Wohnung in seiner Heimat Hamburg. Auch über Nachwuchs dachten sie im November schon nach: "Noch ist nichts in Planung. Aber vorstellbar ist es auf jeden Fall", verriet er in einem Interview mit RTL. Und sie ergänzte: "Ja, doch, es wird schon drüber gesprochen."

Im Juni ging das Paar dann den nächsten großen Schritt: Er machte ihr einen Antrag, den sie mit einem "Ja" sofort annahm.