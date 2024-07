Unter den acht Schönheiten in der fünften Staffel von "Beauty & The Nerd", die am 15. August auf ProSieben startet, ist auch eine bekannte Influencerin zu finden, die dieses Jahr schon mehr als einmal für mediales Aufsehen gesorgt hat: Kim Virginia (28) ist dabei und hofft auf einen Nerdpartner, mit dem sie auf einer Wellenlänge ist.

Auf Instagram nimmt sie ihre fast 614.000 Follower tagtäglich mit durch ihren Alltag, ob zum Friseur, ins Nagelstudio oder auf Reisen. Nun wolle sie in der Reality-Show einem der Männer, die als schlau, aber wenig sozialkompatibel gelten, aus seiner Komfortzone helfen und dabei unterstützen, offen für Neues zu sein, heißt es in einer Mitteilung vom Sender. Ob ihr das gelingt?

Kim Virginia kann austeilen

Immerhin ist die 28-Jährige keineswegs auf den Mund gefallen. Viel eher ist sie dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und direkt auszusprechen, was sie denkt. Mit ihrer provokanten Art eckte sie zuletzt auch im Dschungelcamp an. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" belegte sie im Frühjahr 2024 aber immerhin den sechsten Platz.

Darüber hinaus war sie dieses Jahr auch zusammen mit ihrem Ex-Freund Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt" zu sehen, wo sie aufgrund einer Ohrfeige bei einem anderen Kandidaten frühzeitig die Koffer packen musste.

Jede Menge Dating-Formate

Ihre Karriere als Reality-TV-Star begann 2021 bei der RTL-Show "Der Bachelor", wo sie um das Herz von Rosenkavalier Niko Griesert (33) buhlte. 2022 war sie als Verführerin bei "Temptation Island" zu sehen, 2023 nahm sie bei "Are You The One - Reality-Stars in Love" teil.

Mit "Beauty & The Nerd" erweitert Kim Virginia nun ihren Reality-Horizont um ein weiteres Format. Neben ihr sind in der fünften Staffel auch Kosmetikerin Babu (30, "Temptation Island VIP"), Friseurmeisterin Shelly (25, "Are You the One"), Content-Creatorin Vanessa (20), Beauty-Influencerin Nelly (22), Sozialarbeiterin Christin (28, "Das große Promi-Büßen"), Model Linda (29) und Reality-Darsteller Salvatore (30) dabei. Alle acht bilden mit einem "Nerd" ein Zweierteam.

Die sechs Folgen der fünften Staffel laufen ab 15. August immer donnerstags um 20:15 Uhr im linearen Fernsehen. Daneben sind sie auch auf der Streamingplattform Joyn abrufbar.