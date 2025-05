Neue Stabschefin: Herzogin Meghan engagiert Ex-Assistentin von Bill Gates

Einen Tag nach ihrem Aufsehen erregenden Besuch eines Beyoncé-Konzerts in Los Angeles ist eine neue Personalentscheidung von Herzogin Meghan (43) durchgesickert. Wie der britische "Telegraph" berichtet, hat die Herzogin von Sussex die 45-jährige Sarah Fosmo eingestellt. Sie arbeitete zuvor unter anderem für Microsoft-Gründer Bill Gates (69) als Assistentin. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) hat sie nun als ihre erste Stabschefin eingestellt, die ihr bei der Expansion ihrer Geschäfte helfen soll.

Herzogin Meghan stellt Ex-Assistentin von Bill Gates ein

Laut des "Telegraph" soll Fosmo Meghans "dynamische Wachstumsphase managen". Aktuelle Projekte der Herzogin von Sussex umfassen die zweite Staffel ihrer Koch- und Lifestyle-Show "With Love, Meghan" auf Netflix, ihr Unternehmen As Ever sowie den neuen Podcast "Confessions of a Female Founder". Fosmo hatte sich zuvor selbst als "eine versierte Fachkraft mit einer langjährigen Karriere in der Verwaltung komplexer, aufsehenerregender Geschäfte für sehr vermögende Privatpersonen" beschrieben. Sie war zuvor sechs Jahre lang für das private Büro von Bill Gates in der Verwaltung tätig.

Lesen Sie auch

Herzogin Meghan enthüllt Geheimnisse von Prinz Harrys Hut

Am Freitag hatten die Sussexes gemeinsam in Los Angeles ein Konzert von Beyoncés (43) "Cowboy Carter Tour" besucht. Auf Instagram teilte Herzogin Meghan in der Zwischenzeit auch einige Impressionen der Veranstaltung. Sie dankt Mega-Star Beyoncé in ihrem Post-Text für "ein fantastisches Konzert (und eine sehr lustige Date-Nacht)" und zeigt dazu einen kurzen Clip von sich beim Tanzen sowie einen herzlichen Moment, in dem ihr Prinz Harry vertraut einen Kuss auf die Wange drückt.

Das letzte der Bilder verrät indes die Geheimnisse von Prinz Harrys Cowboy-Hut, den er passend zum Motto der "Cowboy Carter Tour" gewählt hatte. Eingestanzt in die Kopfbedeckung sind eine Reihe persönlicher Botschaften: "Archie, Lili, My Love" bezeichnet seine Kinder sowie Ehefrau Meghan.

Außerdem auszumachen sind die US-Flagge sowie die Flagge Kaliforniens - also der neuen Heimat Harrys - sowie der Union Jack des Vereinigten Königreichs und die Konturen des Kontinents Afrika, zu dem der jüngere Sohn von König Charles (76) seit seiner Kindheit ein besonderes Verhältnis pflegt.